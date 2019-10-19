Цитата: abaika95:

Карфаген-Россия должен пасть)

Цитата: abaika95:

Карфаген-США надо разрушить)

Ну, не спорю. По сути это так, если правильно образность этого фразеологизма воспринимать. Он применим к любому противостоянию. Не только к военному (равно силовому). Но в приведённом примере он наиболее удачен, так как речь идёт о военно-политическом противостоянии "Рима" и "Карфагена", что имело место быть исторически. Данное выражение также употребимо в смысле борьбы не с кем-либо конкретно, а также и с препятствием (либо ситуацией, препятствующей чему-либо, например, установлению демократического, социального и правового государства). Или Вы считаете, что авторитарный автократический режим не препятствует чему-либо? Это есть демократия? Если так, то это должно быть прописано в Конституции, считаю. Должно быть написано чётко и ясно, каким государством Казахстан себя утверждает. И убрать это ненавистное слово "демократия" из статьи 1 пункта 1 Конституции страны.

Цитата: abaika95:

Какое государство (Карфаген) хотите разрушить вы Сталкер?) И какими методами?)

Не государство. Речи о разрушении государства не было. Под Карфагеном в применении мною фразеологизма следует понимать де-факто существующую однопартийную политическую систему в де-юре многопартийном государстве, усугублённую авторитарным автократическим режимом с жесткой вертикалью власти (без выборности местных исполнительных органов и судей), когда в стране установилась монополия политической и всех иных видов власти, не сконцентрировавшись при этом у самого народа (демоса). О методах - исключительно теми, что прописаны во Всеобщей Декларации Прав Человека и признаваемыми нормами международного права!

...всё ведь просто, ибо Карфаген должен быть разрушен))))



[Исправлено: Сталкер, 19.10.2019 - 20:35]



[Исправлено: Сталкер, 19.10.2019 - 20:44]