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Coopidon
Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае
Butch: То есть Вы пришли, сказали врачу - "у неё сопли" и всё? Больше никаких симптомов не назвали? Ни повышенной температуры, ни вялого состояния, ни болей со стороны пазух носа при...
19.10.19 21:43
Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: позитив в том что я больше туда не пойду и не потрачу денег) да и ещё позитив я не отравился и не поперхнулся лапшой)) Для сравнения, а где вам понравилось? Ну где раньше бывали? Вино...
19.10.19 21:39
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Хоть чтото понравилось?// ЧесТно ничего не понравилось) позитив в том что я больше туда не пойду и не потрачу денег) да и ещё позитив я не отравился и не поперхнулся лапшой))
19.10.19 21:31
Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: да ладно короче короткий обзор) Итак, резюме. Не понравилось: Интерьер Мебель Еда Официанты Цены И где позитив¿ Хоть чтото понравилось? Рс чуйствую, Доре скоро искать новую работу...
19.10.19 21:28
Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Так не честно. Ну ты же знаешь как я люблю блинчики.
19.10.19 21:26
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Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

19 октября 2019, 17:57 |  Культура

Медицинский КВН почти не отличался от телевизионного: полностью забитый зал, команды поддержки с большими плакатами и 4 конкурса, чтобы доказать, кто самый весёлый и находчивый.

В темном - комагда "36,6", в светлом - "Дежурная смена"

В первом областном фестивале, который прошёл вечером 18 октября в ДК «Мирас» участвовали только две команды:«36,6» от Рудненской горбольницы и «Дежурная смена» от детской областной больницы. 

Рудненская сборная состояла из хирургов, медсестёр, лаборантов и санитарок. Практически все в медицине давно. Их соперники - команда молодая: врачи-статистики, рентгенолог, лор-врач, несколько лаборантов и специалист отдела кадров. 

- Репетировали три месяца, - рассказал "НГ" член команды «Дежурная смена», врач-статистик Абад БИСЕНАЛИН. - Иногда задерживался на работе и опаздывал на репетиции, иногда, наоборот, уходил раньше и часть работы, по разрешению руководства, перекладывал на коллегу. Это наш первый опыт игры в КВН. Думаю, у нас всё получилось.

Как по телевизору, на сцену вышел ведущий, вышли команды...

Правда, приветственную речь вместо Александра Маслякова сказал руководитель управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК:

- Вы помните, мы с вами проводили спартакиаду? Думаю, вам понравилось. Но, как выяснилось, отопительный сезон в Костанае идёт 240 дней в году, поэтому мы решили перебраться в более тёплое помещение. Это первая игра, от неё зависит - будут ли медики продолжать играть в КВН. Если у нас получится, то в шикарном варианте мы сможем весной провести Суперкубок. А пока – мы начинаем КВН!

Игру начали традиционно - с конкурса «Приветствие». Рудничане не стали ограничиваться только медицинским юмором и начали с актуального.

- Сегодня знаковое событие – медики играют в КВН. Логично что-нибудь подарить. Какие будут идеи, ребята? А давайте медицинскому КВН подарим рудненское колесо обозрения, - шутила команда «36,6». - А зачем оно им? А Рудному оно зачем?

Их соперники решили всё же удивлять юмором медицинским. Их выступление началось в импровизированном больничном коридоре, где в 5 утра появляется мама с ребёнком и ищет врача, потому что у ребёнка сопли.

- Это на самом деле не просто профессиональный юмор. Некоторые шутки взяты из жизни, - рассказала после фестиваля член команды «Дежурная смена», и. о. заведующей ЛОР-отделением детской областной больницы Анастасия СОЛОДОВНИК. - Мы долго думали, чем открыть наше выступление. А я как раз накануне игры дежурила. К нам действительно в отделение пришла в 5 утра мама с сыном и просили вылечить ребенка, он сопливил. Я вышла, как зомби. Поэтому на сцену мы выходили  тоже как зомби, только под музыку Майкла Джексона.

Конкурс "Биатлон" из-за малочисленности команд заменили на конкурс пяти новостей.

- Смех будет ещё заразительнее, если рассмешить туберкулёзника, - шутила команда «36,6».

- «Семеро одного не ждут», - сказали медсёстры и начали операцию без хирурга, - отвечала «Дежурная смена».

Третьим стал конкурс миниатюр «Знакомый сюжет». Интересно, что обе команды выбрали волшебные сюжеты: команда «36,6» подготовила свою интерпретацию сказки о Золушке, а «Дежурная смена» рассказала всю правду о Гарри Поттере.

Наверное, только в КВН Гарри Поттер может противостоять заклятием «Сифиликус» смертоносному проклятью Волан-Де-Морта. И выиграть.

Куаныш КУКАНОВ уже 19 лет работает сосудистым хирургом, но несмотря на свой статус уважаемого врача, согласился выйти на сцену в роли Золушки. В чёрном парике и костюме из разноцветных лоскутков он, точнее - она, спел под музыку из песен Тины Тёрнер.

- По молодости любили дурачиться, - вспоминает Куаныш. -  А тут предложили. Пришли и сказали чтобы я соглашался. Такая тёмная лошадка – не сказали, на что я должен соглашаться. Я сказал: "Да!". И потом назад пути уже не было - пацан сказал, пацан сделал. Сейчас это немного не мой профиль. Я могу хорошо показать, что умею, в операционной, а тут немного страшновато было.

Рудничане упор сделали не только на юмор, но и на визуальную часть. Нашлись даже сказочные костюмы для Золушки. 

А для последнего, музыкального конкурса подготовили нарисованный бар из Техаса. Зрителей очень впечатлили танец ковбоев и особенно - ковбой-балерина от Куаныша Куканова.

- Команды готовились серьёзно, всем помогали КВН-щики-редакторы из Костанайской лиги, - рассказал "НГ" капитан команды «36,6», лаборант компьютерного томогрофа Рудненской горбольницы Куаныш ДАРБАЕВ. – Репетировали почти полгода. Мужики горели игрой. Что-то придумывали и добавляли, что-то вырезали - как, например, на репетиции решили вырезать шутки про депутатов. Юмор из Рудного, о нашем чудном городе, где главные темы - любовь и здоровье. Об этом и шутили.

Игра закончилась со счётом 16,4 против 19 баллов в пользу Рудненской городской больницы. Команде «36,6» достался кубок.

- У нас команда "Дежурная смена" - молодая, и юмор рассчитан больше на молодёжь, - считает Анастасия Солодовник. – Моё мнение - нас немного не поняли. Да, мы не всё отыграли, как надо, но нам есть куда расти.

Костанайский фестиваль КВН среди медиков – давняя, но почти забытая традиция. В последний раз он проходил 16 лет назад, когда нынешний руководитель управления здравоохранения Вячеслав Дудник выступал за команду онкологического диспансера. Тогда его команда тоже играла против детской областной больницы и проиграла.

Традицию медицинского КВН обещают продолжить, так что у детской областной больницы ещё будет шанс вернуть чемпионский титул.
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Комментарии к новости
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§ Butch
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.10.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куаныш в роли золушки!?? :-o наверное интересно смотрелось! Жаль что не знал об этом КВН-е :-(
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§ Vit
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8229
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Ладно я не знал. Почему вы с Абайкой не знали.
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§ Сталкер
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.10.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
вы с Абайкой не знали.

Как??? И Абайка не знал??? :-o :-o
Быть не может. Я думал ему всё положено знать :lol:
И, несмотря на КВН, раз про Абайку вспомнили, Карфаген должен быть разрушен :lol:
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§ Серый волк
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10715
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.10.19 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересненько! :-)
Между прочим отличное явление, показывающее живых врачей.
Хотя вот автофокус некоторых не цепляет! :-)
Ждем команды тубдиспансера, железнодорожной с железным маршем и конечно сборную паталогоанатомов с искромётным юмором.
Цитата:
Vit:
Ладно я не знал. Почему вы с Абайкой не знали.

В палате их предводитель ещё не определил как к этому относиться.
Как к юмору, или как к Рудненскому колесу. Заголовок очень коварный подсунули, перезагрузку мыслительных способностей у всей палаты абаек вызвали!
:-)
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* abaika95
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1017
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.10.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Карфаген должен быть разрушен//


Нет,я понимаю когда Катон произносил эту фразу в сенате по поводу и без,тогда хотя бы существовало такое государство)

Если приводить аналогии к современности,то многие политические философы сравнивают современное противостояние США и России как противостояние имперского западного мира Рима-США,против полуварварского,восточного Карфагена-России,где все утверждают что Карфаген-Россия должен пасть)

Российская же политическая мысль стоит на позиции что Москва третий Рим, а морское пиратское господство Карфагена похоже сначало на Британскую империю которая передала эстафету морской державы к США и опять же по мнению Российских политологов Карфаген-США надо разрушить)

Какое государство (Карфаген) хотите разрушить вы Сталкер?) И какими методами?)
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§ Coopidon
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.10.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишь бы с диагнозами и анализами не шутили.
Не хочется к такому ,,шутнику'' на приём.
А так, пущай шутют. ;-)
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§ Coopidon
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.10.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цытата-//
Российская же политическая мысль стоит на позиции что Москва третий Рим, а морское пиратское господство Карфагена похоже сначало на Британскую империю которая передала эстафету морской державы к США и опять же по мнению Российских политологов Карфаген-США надо разрушить)//
Откуда сие мудромыслие?
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* abaika95
Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1017
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.10.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Заголовок очень коварный подсунули, перезагрузку мыслительных способностей у всей палаты абаек вызвали!//


Платный Российский комментатор пыжился пыжился и наконец распыжился ) что можно написать про КВН где всегда шутили на острые и актуальные темы?) эх жалко блин что не запретили думает Серый а то я б оторвался сейчас) что ж они в Костане не понимают что на такие темы шутить нельзя??! У нас вон в России КВН то давно превратился в "подлизунство" одному человеку а в Казахстане ещё что-то вон шутят про косяки чиновников,эх трудно становится работать наверно) ни одной новости про остановку( приходится высасывать из пальца комменты)

[Исправлено: abaika95, 19.10.2019 - 20:13]
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§ таноми52
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1156
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.10.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Откуда сие мудромыслие?


"Третий Рим против нового Карфагена" переработали?
Растёшь, Абайка!
:-)
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§ yudjin
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6157
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.10.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
где в 5 утра появляется мама с ребёнком и ищет врача, потому что у ребёнка сопли.

Смех смехом...наша участковая из молодого поколения как-то на приёме заявила... сопли -это не болезнь, лечить типа не надо... А спустя 2 недели сами пошли к лору в детскую областную на консультацию...и дочку положили с гайморитом. ...дошутилась, а лучше бы квалификацию повышала.
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§ Сталкер
Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.10.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Карфаген-Россия должен пасть)

Цитата:
abaika95:
Карфаген-США надо разрушить)

Ну, не спорю. По сути это так, если правильно образность этого фразеологизма воспринимать. Он применим к любому противостоянию. Не только к военному (равно силовому). Но в приведённом примере он наиболее удачен, так как речь идёт о военно-политическом противостоянии "Рима" и "Карфагена", что имело место быть исторически. Данное выражение также употребимо в смысле борьбы не с кем-либо конкретно, а также и с препятствием (либо ситуацией, препятствующей чему-либо, например, установлению демократического, социального и правового государства). Или Вы считаете, что авторитарный автократический режим не препятствует чему-либо? Это есть демократия? Если так, то это должно быть прописано в Конституции, считаю. Должно быть написано чётко и ясно, каким государством Казахстан себя утверждает. И убрать это ненавистное слово "демократия" из статьи 1 пункта 1 Конституции страны.
Цитата:
abaika95:
Какое государство (Карфаген) хотите разрушить вы Сталкер?) И какими методами?)

Не государство. Речи о разрушении государства не было. Под Карфагеном в применении мною фразеологизма следует понимать де-факто существующую однопартийную политическую систему в де-юре многопартийном государстве, усугублённую авторитарным автократическим режимом с жесткой вертикалью власти (без выборности местных исполнительных органов и судей), когда в стране установилась монополия политической и всех иных видов власти, не сконцентрировавшись при этом у самого народа (демоса). О методах - исключительно теми, что прописаны во Всеобщей Декларации Прав Человека и признаваемыми нормами международного права! ;-)
...всё ведь просто, ибо Карфаген должен быть разрушен))))

[Исправлено: Сталкер, 19.10.2019 - 20:35]

[Исправлено: Сталкер, 19.10.2019 - 20:44]
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§ Серый волк
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10715
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.10.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайкам в палате таки раздали тексты, что писать по этой новости. :lol:
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§ Butch
Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.10.19 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
как-то на приёме заявила... сопли -это не болезнь, лечить типа не надо.

То есть Вы пришли, сказали врачу - "у неё сопли" и всё? Больше никаких симптомов не назвали? Ни повышенной температуры, ни вялого состояния, ни болей со стороны пазух носа при наклоне головы вниз, только сопли? Хотя бы консистенцию их описали?
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§ Coopidon
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.10.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
То есть Вы пришли, сказали врачу - "у неё сопли" и всё? Больше никаких симптомов не назвали? Ни повышенной температуры, ни вялого состояния, ни болей со стороны пазух носа при наклоне головы вниз, только сопли? Хотя бы консистенцию их описали?

А я наивный, полагал, что врач или медсестра сами должны диагностировать. Задавать вопросы, отправлять на анализы.
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