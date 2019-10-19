Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае

Медицинский КВН почти не отличался от телевизионного: полностью забитый зал, команды поддержки с большими плакатами и 4 конкурса, чтобы доказать, кто самый весёлый и находчивый.

В темном - комагда "36,6", в светлом - "Дежурная смена"

В первом областном фестивале, который прошёл вечером 18 октября в ДК «Мирас» участвовали только две команды:«36,6» от Рудненской горбольницы и «Дежурная смена» от детской областной больницы.

Рудненская сборная состояла из хирургов, медсестёр, лаборантов и санитарок. Практически все в медицине давно. Их соперники - команда молодая: врачи-статистики, рентгенолог, лор-врач, несколько лаборантов и специалист отдела кадров.

- Репетировали три месяца, - рассказал "НГ" член команды «Дежурная смена», врач-статистик Абад БИСЕНАЛИН. - Иногда задерживался на работе и опаздывал на репетиции, иногда, наоборот, уходил раньше и часть работы, по разрешению руководства, перекладывал на коллегу. Это наш первый опыт игры в КВН. Думаю, у нас всё получилось.

Как по телевизору, на сцену вышел ведущий, вышли команды...

Правда, приветственную речь вместо Александра Маслякова сказал руководитель управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК:

- Вы помните, мы с вами проводили спартакиаду? Думаю, вам понравилось. Но, как выяснилось, отопительный сезон в Костанае идёт 240 дней в году, поэтому мы решили перебраться в более тёплое помещение. Это первая игра, от неё зависит - будут ли медики продолжать играть в КВН. Если у нас получится, то в шикарном варианте мы сможем весной провести Суперкубок. А пока – мы начинаем КВН!

Игру начали традиционно - с конкурса «Приветствие». Рудничане не стали ограничиваться только медицинским юмором и начали с актуального.

- Сегодня знаковое событие – медики играют в КВН. Логично что-нибудь подарить. Какие будут идеи, ребята? А давайте медицинскому КВН подарим рудненское колесо обозрения, - шутила команда «36,6». - А зачем оно им? А Рудному оно зачем?

Их соперники решили всё же удивлять юмором медицинским. Их выступление началось в импровизированном больничном коридоре, где в 5 утра появляется мама с ребёнком и ищет врача, потому что у ребёнка сопли.

- Это на самом деле не просто профессиональный юмор. Некоторые шутки взяты из жизни, - рассказала после фестиваля член команды «Дежурная смена», и. о. заведующей ЛОР-отделением детской областной больницы Анастасия СОЛОДОВНИК. - Мы долго думали, чем открыть наше выступление. А я как раз накануне игры дежурила. К нам действительно в отделение пришла в 5 утра мама с сыном и просили вылечить ребенка, он сопливил. Я вышла, как зомби. Поэтому на сцену мы выходили тоже как зомби, только под музыку Майкла Джексона.

Конкурс "Биатлон" из-за малочисленности команд заменили на конкурс пяти новостей.

- Смех будет ещё заразительнее, если рассмешить туберкулёзника, - шутила команда «36,6».

- «Семеро одного не ждут», - сказали медсёстры и начали операцию без хирурга, - отвечала «Дежурная смена».

Третьим стал конкурс миниатюр «Знакомый сюжет». Интересно, что обе команды выбрали волшебные сюжеты: команда «36,6» подготовила свою интерпретацию сказки о Золушке, а «Дежурная смена» рассказала всю правду о Гарри Поттере.

Наверное, только в КВН Гарри Поттер может противостоять заклятием «Сифиликус» смертоносному проклятью Волан-Де-Морта. И выиграть.

Куаныш КУКАНОВ уже 19 лет работает сосудистым хирургом, но несмотря на свой статус уважаемого врача, согласился выйти на сцену в роли Золушки. В чёрном парике и костюме из разноцветных лоскутков он, точнее - она, спел под музыку из песен Тины Тёрнер.

- По молодости любили дурачиться, - вспоминает Куаныш. - А тут предложили. Пришли и сказали чтобы я соглашался. Такая тёмная лошадка – не сказали, на что я должен соглашаться. Я сказал: "Да!". И потом назад пути уже не было - пацан сказал, пацан сделал. Сейчас это немного не мой профиль. Я могу хорошо показать, что умею, в операционной, а тут немного страшновато было.

Рудничане упор сделали не только на юмор, но и на визуальную часть. Нашлись даже сказочные костюмы для Золушки.

А для последнего, музыкального конкурса подготовили нарисованный бар из Техаса. Зрителей очень впечатлили танец ковбоев и особенно - ковбой-балерина от Куаныша Куканова.

- Команды готовились серьёзно, всем помогали КВН-щики-редакторы из Костанайской лиги, - рассказал "НГ" капитан команды «36,6», лаборант компьютерного томогрофа Рудненской горбольницы Куаныш ДАРБАЕВ. – Репетировали почти полгода. Мужики горели игрой. Что-то придумывали и добавляли, что-то вырезали - как, например, на репетиции решили вырезать шутки про депутатов. Юмор из Рудного, о нашем чудном городе, где главные темы - любовь и здоровье. Об этом и шутили.

Игра закончилась со счётом 16,4 против 19 баллов в пользу Рудненской городской больницы. Команде «36,6» достался кубок.

- У нас команда "Дежурная смена" - молодая, и юмор рассчитан больше на молодёжь, - считает Анастасия Солодовник. – Моё мнение - нас немного не поняли. Да, мы не всё отыграли, как надо, но нам есть куда расти.

Костанайский фестиваль КВН среди медиков – давняя, но почти забытая традиция. В последний раз он проходил 16 лет назад, когда нынешний руководитель управления здравоохранения Вячеслав Дудник выступал за команду онкологического диспансера. Тогда его команда тоже играла против детской областной больницы и проиграла.

Традицию медицинского КВН обещают продолжить, так что у детской областной больницы ещё будет шанс вернуть чемпионский титул.