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§ NG.kz
Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на полицейского в Лондоне
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37012
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.10.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса.
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§ нелох
Re: Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на...
нелох


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Сообщений: 10
Регистрация: 26.08.19
Отправлено: 18.10.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну руку не вывихнул и ладно, а то бы больше дали(сарказм), а по факту у всей элиты дети и деньги за границей, а здесь тянут,тянут и тянут и конца не видно.
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§ Сабыр
Re: Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот бы его жизнью пожить хоть недельку.. Не жизнь,а сплошной кайф.. При их деньгах,конечно,можно что хош делать с полисменом :lol:
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§ 3DO
Re: Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на...
3DO


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Сообщений: 1946
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 18.10.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так, был бы каким-то ноунеймом, отгреб бы по полной)
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§ 3DO
Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на полицейского в Лондоне
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1946
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 18.10.19 - 23:28
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