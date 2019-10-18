Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на полицейского в Лондоне
КазТАГ
Условный срок получил внук экс-президента РК Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев за нападение на полицейского в Лондоне, сообщает КазТАГ со ссылкой на Русскую службу BBC.
«Айсултан Назарбаев – 28-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предполагает испытательный срок (в 18 месяцев – КазТАГ), продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф», - говорится в сообщении в пятницу.
Как сообщается, Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны «обильно текла кровь».
Отмечается, что, если в течение испытательного срока Назарбаев нарушит закон, приговор станет из условного реальным.
Кроме того, Назарбаев должен отбыть 140 часов общественных работ и 20 обязательных сессий по продолжению лечения от наркотической зависимости, а также выплатить штраф в 1 тыс. фунтов и возместить ущерб на 5 тыс. фунтов.
Напомним, 3 июля британские СМИ сообщили о том, что Айсултан Назарбаев укусил полицейского, пытавшегося помешать ему совершить самоубийство. Отмечалось, что внук первого президента Казахстана обвиняется в нанесении полицейскому Россу Сэмбруку (Ross Sambrook) очень серьезного укуса, когда тот 5 июня обнаружил его в квартире в Ковент-Гардене (фешенебельный район Лондона).
5 июля КазТАГ со ссылкой на Русскую службу BBC сообщило, что Айсултану Назарбаеву официально выдвинули обвинения в Королевском суде Англии.
Источник фото: из открытых источников
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