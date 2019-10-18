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abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Нет, пусть лучше еду сфотографирует.Или айпи выложит. А мы его по айпи найдём...// Еду завтра постараюсь сфоткать) айпи у НГ есть мое) Цитата-//Люди всякие нужны, люди всякие важны . Но...
18.10.19 22:47
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
За "тупой выпад" закрасили?
18.10.19 22:44
Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: любопытство одолело, Кто етот дядя, Конфиденциальность личных данных... Ху из ху знает только дорогая редакция. А она не раск...не скажет, как и дядя ;-) Фокус с разоблачением не...
18.10.19 22:43
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon: А мы его по айпи найдём. А Вы, это кто?
18.10.19 22:43
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова: Но выдержке у Абайки реально поучиться можно. Профессиональная. А, может, это природное добродушие? Хотелось бы верить Кстати, Марик, которого хаяли все, кому не лень, тоже...
18.10.19 22:43
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Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на полицейского в Лондоне

КазТАГ

18 октября 2019, 20:31 |  Криминал

Условный срок получил внук экс-президента РК Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев за нападение на полицейского в Лондоне, сообщает КазТАГ со ссылкой на Русскую службу BBC.

«Айсултан Назарбаев – 28-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предполагает испытательный срок (в 18 месяцев – КазТАГ), продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф», - говорится в сообщении в пятницу.

Как сообщается, Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны «обильно текла кровь».

Отмечается, что, если в течение испытательного срока Назарбаев нарушит закон, приговор станет из условного реальным.

Кроме того, Назарбаев должен отбыть 140 часов общественных работ и 20 обязательных сессий по продолжению лечения от наркотической зависимости, а также выплатить штраф в 1 тыс. фунтов и возместить ущерб на 5 тыс. фунтов.

Напомним, 3 июля британские СМИ сообщили о том, что Айсултан Назарбаев укусил полицейского, пытавшегося помешать ему совершить самоубийство. Отмечалось, что внук первого президента Казахстана обвиняется в нанесении полицейскому Россу Сэмбруку (Ross Sambrook) очень серьезного укуса, когда тот 5 июня обнаружил его в квартире в Ковент-Гардене (фешенебельный район Лондона).

5 июля КазТАГ со ссылкой на Русскую службу BBC сообщило, что Айсултану Назарбаеву официально выдвинули обвинения в Королевском суде Англии.

Источник фото: из открытых источников
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§ нелох
Re: Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на...
нелох


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 26.08.19
Отправлено: 18.10.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну руку не вывихнул и ладно, а то бы больше дали(сарказм), а по факту у всей элиты дети и деньги за границей, а здесь тянут,тянут и тянут и конца не видно.
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§ Сабыр
Re: Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот бы его жизнью пожить хоть недельку.. Не жизнь,а сплошной кайф.. При их деньгах,конечно,можно что хош делать с полисменом :lol:
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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