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§ NG.kz
Абаев рассказал о просьбах закрыть передачи и сокращать негатив в СМИ
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37005
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.10.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев сказал, что думает о прозвучавшей в Мажилисе критике в адрес его ведомства и журналистов. Даурен Абаев с депутатом Мажилиса не согласен, и объяснил почему.
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§ maxsaf
Re: Абаев рассказал о просьбах закрыть передачи и сокращать...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3468
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достойный ответ, я считаю. Вваливаются огромные деньги провластным СМИ, а толку нет. Может надо начать на что-то другое деньги тратить, как-то более разумно что-ли?
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§ maxsaf
Re: Абаев рассказал о просьбах закрыть передачи и сокращать...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3468
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слева колонка - убийство, пожар, посадили, убийство, износ, коррупция. В чем вина СМИ?
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§ yudjin
Re: Абаев рассказал о просьбах закрыть передачи и сокращать...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6155
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.10.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно... мнение Абаева и абайки Заканыча по данному вопросу не совпало...

Цитата:
maxsaf:
Слева колонка - убийство, пожар, посадили, убийство, износ, коррупция. В чем вина СМИ?

Наверное депутат ХаХазов переживает, что он и орда таких же одобрямсов может легко попасть в колонку Забойный отдел или в новости в самом неприглядном виде...
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§ Nikola_Esil
Re: Абаев рассказал о просьбах закрыть передачи и сокращать...
Nikola_Esil


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Сообщений: 26
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 18.10.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда у нас будут новости как были показаны в передаче "Большая разница" про позитивные новости, когда корреспондент рассказывал про окотившуюся кошку во дворе дома, в то время как на фоне были пожар, стрельба, взрывы и пр. Чтобы были позитивные новости необходимо менять действительность, а не замыливать глаза и говорить что все хорошо.
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§ abaika95
Абаев рассказал о просьбах закрыть передачи и сокращать негатив в СМИ
abaika95


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Сообщений: 962
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата// Странно... мнение Абаева и абайки Заканыча по данному вопросу не совпало...//


Ой а я ошибся вчера я вот именно то что министр Абаев хотел сказать вот именно то я и поДдерживаю,да правильно говорит,молодец (аплодисменты)


А вообще нет) министр говорит //так устроены люди во всем мире// мол любят чернуху читать) это понятно это на уровне подсознательной психологии с древних времён у нас сидит,когда одному племени троглодитов очень нравились сплетни что другое племя попадало с края земли) такие слухи дополнялись вымыслами, догадками,отсюда кстати и зачатки религиозных верований пошли) но мы живём уже страшно сказать в 21 веке) человеческая психология так устроена когда человек постоянно читает про плохое которое ему настырно подсовывают, у человека начинается складывается ощущение что вот ему конкретно этому человеку прям плохо жить) а это доводит до нехороших последствий

Едет человек в джипе по городу из супермаркета с полным багажником еды, едет в свою квартиру,завтра этому человеку на работу,дома ждёт жена,дети и телевизор,у подъезда бегают детишки все радостные,баба Нюра поздаровалась говорит на выходные сын из командировки приезжает будут делать праздничный ужин для друзей,пригласила в гости,дома жена сделала пиццу,хочет новую шубу или в Тайланд,эх надо узнать за билеты,посмотрели телевизор,перед сном зашёл в интернет новости почитать

-алкаши убили своего друга и съели
-на трассе фура врезалась в автобус куча трупов
-звезда телесериалов смертельно больна,ей осталось немного
-во Франции новый теракт
-в Сирии сбили самолёт
-погода на завтра,холод,снег и сопли


И человек в сердцах восклицает,Господи как же плохо мы живём))
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