Абаев рассказал о просьбах закрыть передачи и сокращать негатив в СМИ
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в программе "Хабара" "Открытый диалог" сказал, что думает о прозвучавшей в Мажилисе критике в адрес его ведомства и журналистов, передает Tengrinews.kz.
Даурен Абаев. Фото ©Турар Казангапов
По мнению мажилисмена Шакира Хаказова, некоторые СМИ, еще недавно позиционировавшие себя как деловые, теперь значительную долю своего содержания уделяют новостям криминальной хроники и катастроф. Он считает, что обычному человеку, читая все это, трудно набраться оптимизма.
Даурен Абаев с депутатом Мажилиса не согласен, и объяснил почему.
"Мы смотрим информационную повестку и видим, что количество негатива не так велико. Но в первую очередь люди будут обращать внимание на негатив", - сказал Абаев, добавив, что так устроены люди во всем мире, не только в Казахстане.
Наряду с этим министр отметил, что более 90 процентов казахстанских СМИ являются частными, и государство не вправе определять их редакционную политику.
"Мы не должны всю вину за социальный пессимизм перекладывать на плечи журналистов", - заявил Даурен Абаев.
Также он рассказал, что в адрес ведомства приходят письма и запросы, в которых "просят закрыть передачи, ограничить выход негативных новостей".
"Приведу такой пример. Не так давно в эфире одной из программ, которая выходит на республиканском телевидении, была показана история девочки-подростка. Вся соль этой передачи была в том, что она забеременела в 15 лет. После выхода этого выпуска нас завалили требованиями закрыть программу, потому что она рассказывает такие истории. Вы знаете, в этой ситуации меня смутило только одно, почему-то людей сама эта история не возмутила. А возмутил факт, что ее показали по телевидению. Все-таки СМИ - это зеркало нашей действительности, но легче всего конечно разбить зеркало", - высказался Даурен Абаев.
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