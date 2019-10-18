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Абаев рассказал о просьбах закрыть передачи и сокращать негатив в СМИ

18 октября 2019, 10:14 |  Государство

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в программе "Хабара" "Открытый диалог" сказал, что думает о прозвучавшей в Мажилисе критике в адрес его ведомства и журналистов, передает Tengrinews.kz.

Даурен Абаев. Фото ©Турар Казангапов

По мнению мажилисмена Шакира Хаказова, некоторые СМИ, еще недавно позиционировавшие себя как деловые, теперь значительную долю своего содержания уделяют новостям криминальной хроники и катастроф. Он считает, что обычному человеку, читая все это, трудно набраться оптимизма.

Даурен Абаев с депутатом Мажилиса не согласен, и объяснил почему.  

 

"Мы смотрим информационную повестку и видим, что количество негатива не так велико. Но в первую очередь люди будут обращать внимание на негатив", - сказал Абаев, добавив, что так устроены люди во всем мире, не только в Казахстане. 

Наряду с этим министр отметил, что более 90 процентов казахстанских СМИ являются частными, и государство не вправе определять их редакционную политику.

"Мы не должны всю вину за социальный пессимизм перекладывать на плечи журналистов", - заявил  Даурен Абаев.

Также он рассказал, что в адрес ведомства приходят письма и запросы, в которых "просят закрыть передачи, ограничить выход негативных новостей". 

"Приведу такой пример. Не так давно в эфире одной из программ, которая выходит на республиканском телевидении, была показана история девочки-подростка. Вся соль этой передачи была в том, что она забеременела в 15 лет. После выхода этого выпуска нас завалили требованиями закрыть программу, потому что она рассказывает такие истории. Вы знаете, в этой ситуации меня смутило только одно, почему-то людей сама эта история не возмутила. А возмутил факт, что ее показали по телевидению. Все-таки СМИ - это зеркало нашей действительности, но легче всего конечно разбить зеркало", - высказался Даурен Абаев. 
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Комментарии к новости
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* maxsaf
Re: Абаев рассказал о просьбах закрыть передачи и сокращать...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3469
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достойный ответ, я считаю. Вваливаются огромные деньги провластным СМИ, а толку нет. Может надо начать на что-то другое деньги тратить, как-то более разумно что-ли?
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* maxsaf
Re: Абаев рассказал о просьбах закрыть передачи и сокращать...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3469
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слева колонка - убийство, пожар, посадили, убийство, износ, коррупция. В чем вина СМИ?
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* yudjin
Re: Абаев рассказал о просьбах закрыть передачи и сокращать...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6155
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.10.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно... мнение Абаева и абайки Заканыча по данному вопросу не совпало...

Цитата:
maxsaf:
Слева колонка - убийство, пожар, посадили, убийство, износ, коррупция. В чем вина СМИ?

Наверное депутат ХаХазов переживает, что он и орда таких же одобрямсов может легко попасть в колонку Забойный отдел или в новости в самом неприглядном виде...
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* Nikola_Esil
Re: Абаев рассказал о просьбах закрыть передачи и сокращать...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 18.10.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда у нас будут новости как были показаны в передаче "Большая разница" про позитивные новости, когда корреспондент рассказывал про окотившуюся кошку во дворе дома, в то время как на фоне были пожар, стрельба, взрывы и пр. Чтобы были позитивные новости необходимо менять действительность, а не замыливать глаза и говорить что все хорошо.
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§ abaika95
Абаев рассказал о просьбах закрыть передачи и сокращать негатив в СМИ
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата// Странно... мнение Абаева и абайки Заканыча по данному вопросу не совпало...//


Ой а я ошибся вчера я вот именно то что министр Абаев хотел сказать вот именно то я и поДдерживаю,да правильно говорит,молодец (аплодисменты)


А вообще нет) министр говорит //так устроены люди во всем мире// мол любят чернуху читать) это понятно это на уровне подсознательной психологии с древних времён у нас сидит,когда одному племени троглодитов очень нравились сплетни что другое племя попадало с края земли) такие слухи дополнялись вымыслами, догадками,отсюда кстати и зачатки религиозных верований пошли) но мы живём уже страшно сказать в 21 веке) человеческая психология так устроена когда человек постоянно читает про плохое которое ему настырно подсовывают, у человека начинается складывается ощущение что вот ему конкретно этому человеку прям плохо жить) а это доводит до нехороших последствий

Едет человек в джипе по городу из супермаркета с полным багажником еды, едет в свою квартиру,завтра этому человеку на работу,дома ждёт жена,дети и телевизор,у подъезда бегают детишки все радостные,баба Нюра поздаровалась говорит на выходные сын из командировки приезжает будут делать праздничный ужин для друзей,пригласила в гости,дома жена сделала пиццу,хочет новую шубу или в Тайланд,эх надо узнать за билеты,посмотрели телевизор,перед сном зашёл в интернет новости почитать

-алкаши убили своего друга и съели
-на трассе фура врезалась в автобус куча трупов
-звезда телесериалов смертельно больна,ей осталось немного
-во Франции новый теракт
-в Сирии сбили самолёт
-погода на завтра,холод,снег и сопли


И человек в сердцах восклицает,Господи как же плохо мы живём))
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"Нужные деньги"
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Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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