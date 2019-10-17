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pandit
Триста метров и ни сантиметром ближе
"НГ" скажите как помочь этим людям? Где можно подписать обращение, просьбу и т.п. в их защиту? Сообщите пожалуйста здесь об этом, если будет такая возможность.
17.10.19 11:45
abaika95
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
Цитата-// Может задача депутатов не затыкать рты СМИ по ужасающим фактам в стране// Что должен сделать депутат с матерью которая выбросила своего ребенка?Профбеседу провести? Что должен сделать...
17.10.19 11:42
pandit
Триста метров и ни сантиметром ближе
Интересно, как этому Ягодину спится по ночам, совесть ничего не говорит? Ну да, прав формально в этой ситуации. А по жизни как?
17.10.19 11:40
drakon
Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
А кастрировать? Его. Забыли... :lol: :oops:
17.10.19 11:35
Vital
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
yudjin: Женщине с большой грудью, не смотрят в зубы(с)))
17.10.19 11:33
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Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ

17 октября 2019, 10:23 |  Государство

Депутат мажилиса парламента РК Шакир Хахазов озаботился негативным образом Казахстана в СМИ, передает КазТАГ.

Иллюстративное фото e-history.kz

«В настоящее время мы наблюдаем серьезные проблемы в работе министерства информации и общественного развития, связанные с реагированием на актуальные вызовы в медиапространстве. Многие средства массовой информации, действующие в социальных сетях, фактически предоставлены сами себе. Изо дня в день увеличивается объем негативной информации в ряде газет, телеканалов, интернет-изданий. Имеет место, когда официальные СМИ в своей деятельности используют ретрансляцию новостей, зачастую фейковых, из социальных сетей, мессенджеров Telegram и WhatsApp», - сказал Хахазов на заседании мажилиса в среду.

При этом он отметил большое количество негативной информации даже в деловых изданиях.

«Те СМИ, которые недавно позиционировали себя как деловые, значительную долю своего содержания уделяют новостям криминальной хроники и катастроф. «Мужчина утонул в уличном туалете в Уральске», «Труп новорожденного нашли в мусорном баке в Павлодаре», «Мужчина поджег жену в Нур-Султане», и это далеко не полный перечень. Прочитав все это, обычному человеку весьма трудно набраться оптимизма. Между тем это реальные заголовки новостей за одну неделю, и они опубликованы не в дешевом бульварном листке, а в респектабельном бизнес-ресурсе», - отметил мажилисмен.

Недовольство депутата вызвало недостаточное освещение в СМИ темы созидательного труда.

 

«Да, мы все знаем о существующих проблемах, происходящих чрезвычайных происшествиях. Но в это самое время в стране строятся новые предприятия, осваивается выпуск новой продукции, строятся дома и дороги, при этом тема созидательного труда практически отсутствует в газетах и телеэфире», - отметил Хахазов.

По его мнению, за то, чтобы рассказать о реализации государственных программ в СМИ, компании вынуждены платить огромные деньги.

«Порочная практика, когда журналисты лишний раз боятся упомянуть название компании, чтобы избежать обвинений в незаконной рекламе. Из видеоматериалов тщательно стирают названия предприятий, даже со спецовок рабочих. Чтобы рассказать о реализации государственной программы компания вынуждена платить тем же телеканалам огромные деньги за рекламу, и это при всем том, что государственные телеканалы содержатся, в том числе, и на их налоги», - посетовал депутат.

По его словам, репортажи об открытии бутиков, хозяйками которых являются жены крупных бизнесменов, дают повод для дискредитации Казахстана.

«Зато репортажи с открытия новых бутиков одежды и косметики демонстрируются в самое удобное время в прайм-тайм под маркой развития женского бизнеса. Хозяйки салонов, как правило, жены крупных бизнесменов, рассказывают телезрителям о том, как они стали бизнесвумен. Такая информация вызывает лишь раздражение зрителей. В итоге такой деятельности многих наших СМИ зритель, читатель, слушатель видит искаженную картину реальности, а всякие Аблязовы (проживающий во Франции лидер признанной в РК экстремистской организацией «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) Мухтар Аблязов – КазТАГ) получают новые поводы для дискредитации Казахстана. Мы видим, как начитавшись фейковых новостей, ведомые естественным чувством протеста, некоторые казахстанцы идут на несанкционированные митинги, перекрывают дороги провоцируют полицию на применение спецсредств и задержаний. Все это транслируется в социальных сетях», - сказал мажилисмен.

При этом он подчеркнул неэффективную работу министерства информации и общественного развития РК.

«Министерство информации и общественного развития находится в хвосте событий, хотя должно опережать их. Сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны мининфо оплачивает создание дорогостоящих роликов о красотах Казахстана на BBC и National Geographic для иностранных туристов и инвесторов, с другой стороны безучастно наблюдает за тем, как в глазах своих же граждан под воздействием негатива формируется образ Казахстана как очень трудной для проживания страны», - подчеркнул Хахазов.

По мнению депутата, медиапространство Казахстана опасно разбалансировано, информационную повестку дня министерству диктуют блогеры, а влияние информационных СМИ стремительно падает, при этом в угоду рейтингам открываются различные шоу-программы, и закрываются действительно нужные телепроекты.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 914
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пока мажилисмен озоботившись негативом раздает интервью) наши не побоюсь сказать уже всемирные молодые звёзды покоряют Ютьюб за один день уже 400 тыс. просмотров ,вот куда министерству информации надо смотреть, кого пиарить и потдерживать,вот они брэнд Казахстана, лучший молодой клипмейкер,лучший молодой стендап комик, и лучший молодой рэпер постсоветского пространства работали над совместным превью роликом) комментарии (хоть где-то) положительные) Россияне просто "писаются" от наших)

www.youtube.com/watch?v=_FD1v2kt468
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§ Vital
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нурлан прикольный комик. Молодец.
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* лимон
Re: Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1092
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.10.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Россияне просто "писаются" от наших)


эм, гражданство у него РК?
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§ abaika95
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 914
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// эм, гражданство у него РК?//

Честно не знаю) пусть хоть и Американское будет это не главное)а главное что все знают что он Казах из Казахстана и постоянно в своих скетчах хоть где-то и негативно но рассказывает о Казахстане) тем более они резко как-то волной одновременно "выстрелили" Сабуров,Сеитов,Скриптонит-Жалелов) кстати кто не смотрел у Сеитова есть неплохой клип (106 млн просмотров) на песню ещё одного Казахского рэпера jah khalib-Мамедова- "Медина") тоже в свое время "выстрелила"

Может мы не там ищем?) Надо шоу-бизнес развивать вон у нас сколько талантливых, а мы все туристов привлечь не можем) своих надо вернуть из за границ дать денег,дать актеров,дать массовку если понадобится воинскую часть какую-нибудь напречь на это дело и пусть снимают снимают снимают)

[Исправлено: abaika95, 17.10.2019 - 11:06]
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§ yudjin
Re: Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6152
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.10.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Труп новорожденного нашли в мусорном баке в Павлодаре», «Мужчина поджег жену в Нур-Султане», и это далеко не полный перечень.

Депутат ХаХазов точно на своём месте сидит?
Может задача депутатов не затыкать рты СМИ по ужасающим фактам в стране, в которой они как бы власть, а прилагать максимум сил, чтобы таких случаев было меньше?

Цитата:
епортажи об открытии бутиков, хозяйками которых являются жены крупных бизнесменов, дают повод для дискредитации Казахстана.

Ну что греха таить, в своих рядах то тоже имеются модные штучки...
вспомнил...
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§ maxsaf
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3433
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
своих надо вернуть из за границ дать денег

Мне сколько дадите, чтобы я вернулся? ))
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§ юля елиссева
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1315
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 17.10.19 - 11:26
Комментарий проходит проверку.
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§ yudjin
Re: Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6152
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.10.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Надо шоу-бизнес развивать вон у нас сколько талантливых, а мы все

эт дааа.... дюже гарно спевучий братский народ есть ... но кроме поставок "поющих трусов" на просторы союза шо то другим экспортом в последние лет 5 не отмечается...
Хотя нет, еще есть цукерки и анекдоты...
Знатно стабильная экономика, однако...
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§ Vital
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Женщине с большой грудью, не смотрят в зубы(с)))
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§ abaika95
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 914
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Может задача депутатов не затыкать рты СМИ по ужасающим фактам в стране//

Что должен сделать депутат с матерью которая выбросила своего ребенка?Профбеседу провести? Что должен сделать депутат с женщиной которая не сообщила в полицию о факте убийства ее сожителем ее же подруги? Ата-та сказать? Вопрос то стоит не в том что рты СМИ затыкать, просто чернухи можно и поменьше размещать либо дозировать, чернухи в любой стране мира навалом и в любой стране мира чернухой занимаются бульварные газетенки у которых есть свои балтуны в полицейских участках, проблема в том что "пипл" обожает хавать негативщину а ещё и прокомментировать ее,хорошие новости не так популярны,это уже вопрос психологии)


Цитата-// Мне сколько дадите, чтобы я вернулся//

А что ты популярная и талантливая личность ?)

Цитата-//Хотя нет, еще есть цукерки и анекдоты...Знатно стабильная экономика, однако..//

Кто о чем а Юджин о своем) я же не говорил о экономике и экспорте) а чисто о пиаре,рекламе и узнаваемости в мире)

И Юджин перед тем как делать выводы о экспорте погугли) а то как-то глупо опять)

www.nur.kz/1768822-cto-eksportiruet-kazahstan-v-drugie-strany.html
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Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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