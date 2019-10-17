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≡ «Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве возле магазина «Коктем» допросили ключевого свидетеля в суде Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве возле магазина «Коктем» допросили ключевого свидетеля в суде Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36996
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Процесс по делу в отношении Мадияра ЖАКУЛИНА, обвиняемого в убийстве Дмитрия Коржикова возле магазина «Коктем» в 7-м микрорайоне, продолжился в суде № 2 Костаная сегодня, 17 октября.
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§ лимон
Re: «Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1096
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.10.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
гражданина Беларуси принудительно будут оттуда "приводить"?
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§ Сабыр
Re: «Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно,на мёртвого можно сейчас хоть какие слова и ругань навесить. А харчки наше всё. Никого не обвиняю,но парня загубил. И потом,зачем пьяному носить с собой нож??
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