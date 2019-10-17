«Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве возле магазина «Коктем» допросили ключевого свидетеля в суде Костанае

Процесс по делу в отношении Мадияра ЖАКУЛИНА, обвиняемого в убийстве Дмитрия Коржикова возле магазина «Коктем» в 7-м микрорайоне, продолжился в суде № 2 Костаная сегодня, 17 октября.

Убийство произошло рано утром 14 июля во время драки. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на магазине, позже оно попало в социальные сети и вызвало большой резонанс.

Сегодня в суде допросили 26-летнего Нурсултана САБЫРЖАНОВА, который был участником драки между обвиняемым Жакулиным, Дмитрием Коржиковым и его другом Евгением Жигаревым. Последний является гражданином Беларуси и летом приезжал в Костанай в гости.

- В ночь с 13-го на 14 июля я пошел в магазин «Коктем» и встретил во дворе знакомых пацанов, в том числе Мадияра Жакулина, с которым общаюсь с детства, - пояснил свидетель. - Мы пообщались, попили пиво, потом один из друзей сказал, что у него день рождения, вынес бутылку водки 0,7 л, мы выпили за его здоровье. Сидели около 2-3 часов, потом все начали постепенно расходиться. Остались только я и Мадияр.

Когда друзья шли домой, то решили зайти в «Коктем», чтобы купить еще две банки пива. На выходе из магазина столкнулись с Коржиковым и Жигаревым.

- Я сплюнул и нечаянно попал на ногу Жигареву, маленькому парню европейской внешности, - рассказал Сабыржанов. - Он начал агрессировать, толкнул меня и спросил: «Вы, что, чурки», охренели?» Мадияр начал извиняться и заступаться - мол, видите же, что парень пьяный, сейчас я отведу его домой. Жигарев отошел разговаривать с кем-то по телефону. Коржиков уже готов был с нами помириться, но потом подошел Жигарев и сказал мне: «Ты что, черт?!» Мадияр протянул ему руку и сказал: «Ты, братан, извини, он пьяный». Но тот разозлился еще больше и ударил меня.

Драка продолжилась рядом с магазином «Коктем». Когда Жакулин ответил на удар Жигарева, за того вступился Коржиков.

- Я испугался...Да, что там говорить, струсил, - признался в суде Сабыржанов. - Они старше, больше нас, а Жигарев еще и очень агрессивный. Я просто убежал...О случившемся узнал от полицейских.

На уточняющие вопросы гособвинителя и судьи Сабыржанов ответил, что драку спровоцировал Жигарев, а Коржиков вел себя адекватно, хотел все закончить мирно и, по его ощущениям, не понимал, почему Жигарев так реагирует на обычный плевок пьяного человека.

Сам Евгений Жигарев, который также проходит по делу свидетелем, уже второй раз не явился в суд для дачи показаний, в связи с чем судья постановила привести его принудительно.

Сестра убитого Ольга ПАК рассказала, что они воспитывались в семье военнослужащего. Когда Дмитрию Коржикову было 15 лет, умерла их мама, поэтому он рос ответственным, умел зарабатывать.

- Призывался в Национальную гвардию, его приглашали на работу в охрану президента РК, - пояснила Пак. - Исходя из этого, можно понять, что он был уравновешенным, неконфликтным. Что касается Жигарева, я помню его только по детству. Не скажу, что он был Диминым другом. В детстве он сложно сходился с людьми, был своеобразным. Просто нужно знать Диму, чтобы понять, почему он за него вступился. Он всегда всем приходил на помощь...

Ольга Пак плакала во время показаний, супруга Мадияра Жакулина - тоже. Подсудимый извинился перед сестрой убитого, выразил ей соболезнования и сказал, что сожалеет о случившемся.

Относительно материальных претензий потерпевшая пояснила, что перед самой смертью Коржиков оформил кредит на 800 000 тенге. Куда делись эти деньги, она не знает. Потерпевшая также напомнила, что у Коржикова осталось двое детей: 8-ми и 3-х лет. От государства по утере кормильца им полагаются ежемесячные выплаты в размере 10 МРП каждому. Ольга Пак заявила, что хотела бы, чтобы подсудимый выплатил кредит, а также выплачивал каждому из детей Коржикова еще по 10 МРП, пока обоим не исполнится 18 лет.

Так как большинство свидетелей не явились, суд приступил к изучению письменных материалов дела. В них есть данные о представлении на опознание нескольким друзьям Жакулина трех ножей. Но ни один из друзей не опознал тот нож, который Жакулин в ночь убийства показывал своим друзьям, о чем многие сообщили на прошлом судебном заседании. Допрошенный сегодня Сабыржанов сообщил, что не видел, как Жакулин демонстрировал нож, как и не видел его во время драки. В обвинительном заключении говорится, что смертельный удар Коржикову был нанесен «неустановленным следствием ножом».

Сам подсудимый показания пока не давал и не разъяснил этот момент.

Очередное слушание дела назначено на 30 октября.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ