abaika95:

и при этом утверждать что твоя страна экспортирует только конфетки и анекдоты)

yudjin: дюже гарно спевучий братский народ есть ... но кроме поставок "поющих трусов" на просторы союза шо то другим экспортом в последние лет 5 не отмечается...