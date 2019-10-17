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§ NG.kz
Триста метров и ни сантиметром ближе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36996
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не станем утверждать, что решение прецедентное. Но на заседании коллегии 15 октября представитель отдела ветеринарии Карабалыкского района сообщал, что проблемы сродни тем, что возникли в поселке Гурьяновка, есть в других сельских округах. Но пока никак не решаются. Теперь вот суд показал, как это делается. Это такой пронзительный звоночек для всех, кто в деревне при поощрении со стороны местной власти наращивает поголовье на подворьях.
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§ pandit
Re: Триста метров и ни сантиметром ближе
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 17.10.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, как этому Ягодину спится по ночам, совесть ничего не говорит? Ну да, прав формально в этой ситуации. А по жизни как?
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§ pandit
Re: Триста метров и ни сантиметром ближе
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 17.10.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"НГ" скажите как помочь этим людям? Где можно подписать обращение, просьбу и т.п. в их защиту? Сообщите пожалуйста здесь об этом, если будет такая возможность.
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§ Victor Yang
Триста метров и ни сантиметром ближе
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12031
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.10.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кроме того, по словам адвоката, предусмотрен совершенно другой порядок прекращения предпринимательской деятельности для ИП, нежели тот, который следует из решения районного суда. Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=692&storyid=25625

Адвокат как-то переворачивает решение - оно же не запрещает в принципе заниматься предпринимательской деятельностью, а оговаривает КОНКРЕТНУЮ деятельность на определённом расстоянии (нормативном). Хотя формулировка кривоватая, если честно.

Цитата:
pandit:
Ну да, прав формально в этой ситуации.

Так-то закон выше - и он свои права защищает. Хотя, если честно, - у нас на каждом предприятии, наверняка, можно найти такие нарушения.

А все эти бизнес-программы у нас странным образом утверждаются и финансируются - можно составить бизнес-план и он, без учёта нормативных требований, будет очень даже хорошим и прибыльным. А если эти требования соблюдать, - бизнес-план полетит к чертям.

[Исправлено: Victor Yang, 17.10.2019 - 14:24]
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§ abaika95
Триста метров и ни сантиметром ближе
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 928
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однабоко статья подана,что у этого Ягодина не поспрашивали как он видит эту ситуацию?

Интересный случай ИП открыли все оформили, а нормы не знают?
Ладно коровы а если они свиней бы завели,кто нибудь знает какой в свинарнике амбре?

Цитата-// никому в деревне,кроме Ягодина,их животноводство ее мешает//

Естественно не мешает, странная логика какая-то, почему у меня не спросили? мне тоже их животноводство не мешает, я ж не по соседству с ними живу)

Дракон вы в деревне живёте, что б в Германии сделали за то что сосед пожаловался на соседа(причем законно) на его деятельность?) Какие бы штрафы там были?)
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§ pandit
Re: Триста метров и ни сантиметром ближе
pandit


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Сообщений: 362
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 17.10.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело даже не в персонально этом человеке. Хотя, согласитесь, странно выглядит - мужчина через суд "воюет" с этими женщинами, для которых это источник заработка, для того чтобы иногда туда приезжать и за цветами ухаживать. Может он здесь выскажется?
Сейчас ехали по поселку, осматривались, обсуждали эту статью. У нас тут 75% хозяйств частных надо тогда прикрывать, даже если речь о 50м расстояния хоз. построек от жилья. Надо чтобы многие люди высказались на этот счет. Это не звоночек прозвенел, это сирена целая.
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§ Victor Yang
Триста метров и ни сантиметром ближе
Victor Yang


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Сообщений: 12031
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.10.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Сейчас ехали по поселку, осматривались, обсуждали эту статью. У нас тут 75% хозяйств частных надо тогда прикрывать, даже если речь о 50м расстояния хоз. построек от жилья.

Там ещё всё зависит от количества. Если будет пять коров - никто ничего не сможет сказать, а за двести уже нужно отвечать по-другому.
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