abaika95 Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ #22





(Полноправные пользователи) Сообщений: 923

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:30 Цитата-// Какое скудоумное мышление на уровне депутатов-одобрямсов.Дык, може они должны принимать РАБОТАЮЩИЕ законы делающие жизнь любой матери настолько комфортной, что мыслей не возникало выбросить своё дитя от нищеты и безысходности.//



Чьяб корова мычала а твоя б молчала Юджин)

Говорит о скудоумии и при этом утверждать что твоя страна экспортирует только конфетки и анекдоты) мистика)



вот Юджин обожаю твои статьи о урбанистике о за***и городского пространства) ты в своих материалах по аналитике даже Варламова обошёл,его уже блогеры травить начали о необъективности мол любой школьник может говорить что в "Рашке" все г***о и восхищаться Европой) но вот в других сферах какой-то непроходный офф у тебя) речь идёт о негативе, о чернухе в СМИ,что депутат хочет "разбавить" это дело а тебя опять понесло) какой закон депутат должен инициировать чтобы сожители подружек перестали убивать во время походов за грибами? Какую поправку в закон лично этот депутат должен внести чтобы подружки не боясь своего сожителя, доносили на убийц?