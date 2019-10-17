/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36990
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 октября Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана вынес приговор в отношении бывшего руководителя общественного объединения. Он признан виновным в изнасиловании.
Читать новость

§ Lex
Re: Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 17.10.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вангую, что к салату на его труханах добавиться колбаска разного сорта в ближайшее время )))
Профайл

§ Vital
Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8152
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого. И че нехватает людям. Вроде добился хороших высот. Уважение, престижную работу, хороший доход, ан нет мало - хочу быть султаном и чтоб девочки вокруг голые бегали. Мозги походу под старость совсем уже неработают
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 132
Пользователей: 3
Всего: 135

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх