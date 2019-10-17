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pandit
Триста метров и ни сантиметром ближе
"НГ" скажите как помочь этим людям? Где можно подписать обращение, просьбу и т.п. в их защиту? Сообщите пожалуйста здесь об этом, если будет такая возможность.
17.10.19 11:45
abaika95
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
Цитата-// Может задача депутатов не затыкать рты СМИ по ужасающим фактам в стране// Что должен сделать депутат с матерью которая выбросила своего ребенка?Профбеседу провести? Что должен сделать...
17.10.19 11:42
pandit
Триста метров и ни сантиметром ближе
Интересно, как этому Ягодину спится по ночам, совесть ничего не говорит? Ну да, прав формально в этой ситуации. А по жизни как?
17.10.19 11:40
drakon
Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
А кастрировать? Его. Забыли... :lol: :oops:
17.10.19 11:35
Vital
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
yudjin: Женщине с большой грудью, не смотрят в зубы(с)))
17.10.19 11:33
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Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет

17 октября 2019, 09:28 |  Криминал

Экс-главу Союза фермеров Казахстана Ауезхана Даринова осудили на 19 лет, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Ауезхан Даринов. Фото:sfk.kz

11 октября Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана вынес приговор в отношении бывшего руководителя общественного объединения. Он признан виновным в изнасиловании, развращении малолетних и других правонарушениях сексуального характера. 

"По приговору суда Ауезхан Даринов признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 124, частью 1 статьи 122, частью 4 статьи 120, частью 4 статьи 121, частью 3 статьи 124 УК РК и осужден к 19 годам лишения свободы с пожизненным запретом заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в пресс-службе столичного суда.

 

Приговор не вступил в законную силу.

Об аресте председателя Союза фермеров Казахстана стало известно в феврале этого года. Тогда в ведомстве, где работал Даринов, сообщили, что задержание проводилось в офисе объединения в столице во время рабочего совещания. 

Ауезхану Даринову 67 лет, он уроженец Акмолинской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт. Занимал должности в общественных и производственных структурах. В 2009 году назначен президентом РОО "Союз фермеров Казахстана". Эта организация существует с 2003 года.
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Комментарии к новости
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§ Lex
Re: Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 17.10.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вангую, что к салату на его труханах добавиться колбаска разного сорта в ближайшее время )))
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§ Vital
Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого. И че нехватает людям. Вроде добился хороших высот. Уважение, престижную работу, хороший доход, ан нет мало - хочу быть султаном и чтоб девочки вокруг голые бегали. Мозги походу под старость совсем уже неработают
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§ abaika95
Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 914
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// . И че нехватает людям. Вроде добился хороших высот. Уважение, престижную работу, хороший доход, ан нет мало - хочу быть султаном//

Психическое состояние такое,человек может всю жизнь жить и желать кое чего нехорошего,но подавлять в себе эти позывы, вот буквально примерный семьянин,хороший труженик,отличный отец мечтает к примеру извращений с маленькими девочками,но давит в себе эти позывы потому что понимает что от его желаний разрушится вся его жизнь, но а этот индивидуум, не справился со своими "бесами", тем более всеобщий авторитет и какая никакая власть давали ему ложное ощущение безопасности,но ЧК не дремлет и чистит чистит общество от грязи)
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§ pensioner
Re: Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 17.10.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видно мужик с отменным здоровьем, только позволит ли оно ему вернуться на свободу через 19 лет.
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§ Vital
Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да, согласен. Есть такое. У меня тоже бесы в голове. Хочу познакомится с умной, нежной, красивой взрослой женщиной от 50 лет и что б была похожа на актрису Керри-Энн Мосс. Не у кого нет на примете такой знакомой?)
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§ abaika95
Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 914
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// взрослой женщиной от 50 лет//

А что ей (о ком я так думаю идёт речь) уже от 50?)
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§ Vital
Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Незнаю. Вобщем можно <50> это не главное)) :oops:
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§ drakon
Re: Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17548
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.10.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кастрировать? Его.
Забыли?... :lol: :oops:
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Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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