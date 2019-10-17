Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет

Экс-главу Союза фермеров Казахстана Ауезхана Даринова осудили на 19 лет, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Ауезхан Даринов. Фото:sfk.kz

11 октября Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана вынес приговор в отношении бывшего руководителя общественного объединения. Он признан виновным в изнасиловании, развращении малолетних и других правонарушениях сексуального характера.

"По приговору суда Ауезхан Даринов признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 124, частью 1 статьи 122, частью 4 статьи 120, частью 4 статьи 121, частью 3 статьи 124 УК РК и осужден к 19 годам лишения свободы с пожизненным запретом заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в пресс-службе столичного суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Об аресте председателя Союза фермеров Казахстана стало известно в феврале этого года. Тогда в ведомстве, где работал Даринов, сообщили, что задержание проводилось в офисе объединения в столице во время рабочего совещания.

Ауезхану Даринову 67 лет, он уроженец Акмолинской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт. Занимал должности в общественных и производственных структурах. В 2009 году назначен президентом РОО "Союз фермеров Казахстана". Эта организация существует с 2003 года.