Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
Экс-главу Союза фермеров Казахстана Ауезхана Даринова осудили на 19 лет, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Ауезхан Даринов. Фото:sfk.kz
11 октября Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана вынес приговор в отношении бывшего руководителя общественного объединения. Он признан виновным в изнасиловании, развращении малолетних и других правонарушениях сексуального характера.
"По приговору суда Ауезхан Даринов признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 124, частью 1 статьи 122, частью 4 статьи 120, частью 4 статьи 121, частью 3 статьи 124 УК РК и осужден к 19 годам лишения свободы с пожизненным запретом заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в пресс-службе столичного суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Об аресте председателя Союза фермеров Казахстана стало известно в феврале этого года. Тогда в ведомстве, где работал Даринов, сообщили, что задержание проводилось в офисе объединения в столице во время рабочего совещания.
Ауезхану Даринову 67 лет, он уроженец Акмолинской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт. Занимал должности в общественных и производственных структурах. В 2009 году назначен президентом РОО "Союз фермеров Казахстана". Эта организация существует с 2003 года.
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Триста метров и ни сантиметром ближе
"НГ" скажите как помочь этим людям? Где можно подписать обращение, просьбу и т.п. в их защиту? Сообщите пожалуйста здесь об этом, если будет такая возможность.
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
Цитата-// Может задача депутатов не затыкать рты СМИ по ужасающим фактам в стране// Что должен сделать депутат с матерью которая выбросила своего ребенка?Профбеседу провести? Что должен сделать...
Триста метров и ни сантиметром ближе
Интересно, как этому Ягодину спится по ночам, совесть ничего не говорит? Ну да, прав формально в этой ситуации. А по жизни как?
Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
А кастрировать? Его. Забыли... :lol: :oops:
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
yudjin: Женщине с большой грудью, не смотрят в зубы(с)))