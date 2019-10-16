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§ NG.kz
Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36987
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.10.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О пропаже 60 голов овец в полицию сообщи житель поселка Дружба. Полицейские зарегистрировали заявление как кражу, но во время следственных действий стало ясно, что овцы ушли из загона сами.
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§ drakon
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17546
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.10.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умный человек, этот Дрон... :lol: :oops:
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§ лимон
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1090
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.10.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фигасе дрон 32 млн.
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§ drakon
Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17546
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.10.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
фигасе дрон 32 млн.

Хотел себе дрон, за 19.99€,
купить. А потом подумал, что
буду с ним делать?
В соседские окна - заглядывать?
Чтоли?... :lol: :oops:
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§ Vital
Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8151
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.10.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
Вот такой наверно. 8-) чел с верху всех овец сразу в районе найдёт.
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§ alex_60
Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5372
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрел сейчас 5 самых дорогих дронов в мире.
300000д- с человеком на борту,кабина-сплошной сенсорный экран,как вертолет.
58000д- летает и плавает,для военных делали.к месту запуска привозят на специальной платформе.
37000- из фантастических фильмов.трудно описать.видеть надо.
25000- навороченный до ужаса.
4600 - восемь моторов, для снятия блокбастеров.

32000000 это 82000д.
или запятую не поставили или коррупция.

[Исправлено: alex_60, 16.10.2019 - 14:59]
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§ abaika95
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 904
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.10.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и хорошо) хоть к чему-то полезному кроме съёмок свадьб эти дроны пригождаются)
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§ лимон
Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1090
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.10.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за такую сумму всех овец в области купить и ещё останется :lol:
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§ директор пляжа
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 16.10.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дрон по цене крузака.. :-o
хоть какое-то применение нашли. увидели овец и сверху сфоткали. браво.
модель бы хоть написали, на алиэкспрессе боятся что найдут?
:lol:
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§ Rexyn
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 163
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 16.10.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-релизе, предоставленном пресс-службой полиции, была опечатка. Мы уточнили. Стоимость дрона 3,2 млн тенге.
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§ alex_60
Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5372
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
или запятую не поставили


так и оказалось.
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§ abaika95
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 904
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.10.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой а наши комментаторы не разобравшись уже начали потихоньку разводить....) вон Алекс единственный догадался про запятую) хотя это сразу понятно было) госорганы,ДВД,ДЧС просьба перед тем как отправлять пресс-релиз раз 10 пройдитесь по тексту глазами а то неровен час,тут на вас дело откроют) и заочно обвинят во всех смертных грехах)
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§ лимон
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1090
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.10.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
В пресс-релизе, предоставленном пресс-службой полиции, была опечатка. Мы уточнили. Стоимость дрона 3,2 млн тенге.


знатно подкинули
:-)
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§ drakon
Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17546
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.10.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Стоимость дрона 3,2 млн тенге.

Это он стал так стоить, а может так и стоит.
А куда дели остальные мильёны?
А то получается - Казнить,нельзя помиловать... :lol: :oops:
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§ Ваш земляк
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2864
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.10.19 - 03:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брат покупал себе,для работы.Один из самых навороченных,с камерой 4К.Лет пять назад,если не ошибаюсь.Но даже тогда они столько не стоили.
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