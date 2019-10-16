О пропаже 60 голов овец в полицию сообщи житель поселка Дружба. Полицейские зарегистрировали заявление как кражу, но во время следственных действий стало ясно, что овцы ушли из загона сами.
- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, они осмотрели место происшествия. Следов взлома или повреждения загона обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Было принято решение для эффективности работы использовать дрон.
Овец нашли спустя сутки в 25 км от поселка. Их уже вернули хозяину.
Как сообщили в пресс-службе, дрон в полиции появился недавно. Стоил дрон департаменту полиции почти 3,2 млн тенге.
- Приобретение дорогое, но эффективное, - сообщили в ДП. - Такие поиски экономят человеческие и материальные ресурсы – бензин, автомашины. По итогам 9 месяцев зарегистрировано 212 краж скота, из которых 140 фактов - это пропадажа скота с вольного выпаса. Новые технологии помогут нам быстро и эффективно раскрывать преступления.
Как отметили в полиции, дрон можно использовать не только при поисках скота. Он может помочь в розыске без вести пропавших людей и раскрытии преступлений.
Фото предоставлено ДП КО
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