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Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области

Ксения РЕБИК

16 октября 2019, 13:33 |  Происшествия

О пропаже 60 голов овец в полицию сообщи житель поселка Дружба. Полицейские зарегистрировали заявление как кражу, но во время следственных действий стало ясно, что овцы ушли из загона сами.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, они осмотрели место происшествия. Следов взлома или повреждения загона обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Было принято решение  для эффективности работы использовать дрон.

Овец нашли спустя сутки в 25 км от поселка. Их уже вернули хозяину.

 

Как сообщили в пресс-службе, дрон в полиции появился недавно. Стоил дрон департаменту полиции почти 3,2 млн тенге.

- Приобретение дорогое, но эффективное, - сообщили в ДП. - Такие поиски экономят человеческие и материальные ресурсы – бензин, автомашины. По итогам 9 месяцев зарегистрировано 212 краж скота, из которых 140 фактов - это пропадажа скота с вольного выпаса. Новые технологии помогут нам быстро и эффективно раскрывать преступления.

Как отметили в полиции, дрон можно использовать не только при поисках скота. Он может помочь в розыске без вести пропавших людей и раскрытии преступлений.

Фото предоставлено ДП КО
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Комментарии к новости
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* drakon
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17546
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.10.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умный человек, этот Дрон... :lol: :oops:
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§ лимон
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1090
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.10.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фигасе дрон 32 млн.
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* drakon
Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17546
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.10.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
фигасе дрон 32 млн.

Хотел себе дрон, за 19.99€,
купить. А потом подумал, что
буду с ним делать?
В соседские окна - заглядывать?
Чтоли?... :lol: :oops:
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§ Vital
Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8149
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.10.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
Вот такой наверно. 8-) чел с верху всех овец сразу в районе найдёт.
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§ alex_60
Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5372
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрел сейчас 5 самых дорогих дронов в мире.
300000д- с человеком на борту,кабина-сплошной сенсорный экран,как вертолет.
58000д- летает и плавает,для военных делали.к месту запуска привозят на специальной платформе.
37000- из фантастических фильмов.трудно описать.видеть надо.
25000- навороченный до ужаса.
4600 - восемь моторов, для снятия блокбастеров.

32000000 это 82000д.
или запятую не поставили или коррупция.

[Исправлено: alex_60, 16.10.2019 - 14:59]
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§ abaika95
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 904
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.10.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и хорошо) хоть к чему-то полезному кроме съёмок свадьб эти дроны пригождаются)
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§ лимон
Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1090
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.10.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за такую сумму всех овец в области купить и ещё останется :lol:
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§ директор пляжа
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 16.10.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дрон по цене крузака.. :-o
хоть какое-то применение нашли. увидели овец и сверху сфоткали. браво.
модель бы хоть написали, на алиэкспрессе боятся что найдут?
:lol:
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§ Rexyn
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 163
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 16.10.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-релизе, предоставленном пресс-службой полиции, была опечатка. Мы уточнили. Стоимость дрона 3,2 млн тенге.
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§ alex_60
Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5372
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
или запятую не поставили


так и оказалось.
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§ abaika95
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 904
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.10.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой а наши комментаторы не разобравшись уже начали потихоньку разводить....) вон Алекс единственный догадался про запятую) хотя это сразу понятно было) госорганы,ДВД,ДЧС просьба перед тем как отправлять пресс-релиз раз 10 пройдитесь по тексту глазами а то неровен час,тут на вас дело откроют) и заочно обвинят во всех смертных грехах)
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§ лимон
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1090
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.10.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
В пресс-релизе, предоставленном пресс-службой полиции, была опечатка. Мы уточнили. Стоимость дрона 3,2 млн тенге.


знатно подкинули
:-)
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* drakon
Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17546
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.10.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Стоимость дрона 3,2 млн тенге.

Это он стал так стоить, а может так и стоит.
А куда дели остальные мильёны?
А то получается - Казнить,нельзя помиловать... :lol: :oops:
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Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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