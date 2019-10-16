Butch Цивилизовать рынок аренды квартир поручил Токаев #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 171

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:12 Цитата: Coopidon:



Не беда

Инвестор в обыденном понимании представляет собой источник денег и не более того. Тогда как на деле он ещё зачастую и источник-разработчик идеи. И потом прямые вложения в бизнес это на мой взгляд излишне рискованное мероприятие для пенсионных активов, а внутренние банки по видимому не в состоянии более или менее эффективно обработать такие суммы.