Цивилизовать рынок аренды квартир поручил Токаев
Сегодня под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по экономическим вопросам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Фото:akorda.kz
"Нужно, чтобы у каждого казахстанца было ясное понимание перспектив приобретения или аренды жилья, условий его получения. Для этого предстоит определиться с критериями доступности жилья, системно снижать себестоимость строительства, установить пропорции многоквартирного и индивидуального жилья, цивилизовать рынок аренды квартир", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент дал ряд поручений главе Нацбанка.
"Национальному Банку надо срочно вносить коррективы в проводимую политику. По данным регулятора, более 50 процентов в каждом секторе экономики – это устойчивые и финансово независимые предприятия, представляющие интерес для банков. Однако они не заинтересованы в привлечении банковских кредитов. Почему? Возможно, это означает, что эти предприятия считают непривлекательными для себя условия, диктуемые коммерческими банками. Стоя перед дилеммой: обеспечение стабильности финансового сектора или развитие кредитования реального сектора, Национальный Банк должен принять рациональное решение", - сказал Глава государства.
Президент поручил разработать Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года. Касым-Жомарт Токаев призвал Нацбанк улучшить коммуникации и проводимую информационно-разъяснительную политику, что позволит повысить доверие к действиям регулятора со стороны участников рынка и населения, а также снизить необоснованные девальвационные ожидания.
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