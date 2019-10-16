Цивилизовать рынок аренды квартир поручил Токаев

Сегодня под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по экономическим вопросам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Фото:akorda.kz

"Нужно, чтобы у каждого казахстанца было ясное понимание перспектив приобретения или аренды жилья, условий его получения. Для этого предстоит определиться с критериями доступности жилья, системно снижать себестоимость строительства, установить пропорции многоквартирного и индивидуального жилья, цивилизовать рынок аренды квартир", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент дал ряд поручений главе Нацбанка.

"Национальному Банку надо срочно вносить коррективы в проводимую политику. По данным регулятора, более 50 процентов в каждом секторе экономики – это устойчивые и финансово независимые предприятия, представляющие интерес для банков. Однако они не заинтересованы в привлечении банковских кредитов. Почему? Возможно, это означает, что эти предприятия считают непривлекательными для себя условия, диктуемые коммерческими банками. Стоя перед дилеммой: обеспечение стабильности финансового сектора или развитие кредитования реального сектора, Национальный Банк должен принять рациональное решение", - сказал Глава государства.

Президент поручил разработать Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года. Касым-Жомарт Токаев призвал Нацбанк улучшить коммуникации и проводимую информационно-разъяснительную политику, что позволит повысить доверие к действиям регулятора со стороны участников рынка и населения, а также снизить необоснованные девальвационные ожидания.