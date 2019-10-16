NG.kz Погода ближайших трех дней: осадки от дождя до снега, туман и гололед ожидаются в Костанайской области



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 36986

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:04 По прогнозам синоптиков, 17-19 октября местами возможны осадки как в виде дождя, так и в виде снега. В четверг осадки только ночью, в пятницу и субботу - в течение суток. Ночами и по утрам во второй половине недели ожидаются туман и гололед.

Читать новость



