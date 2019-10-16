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§ NG.kz
Погода ближайших трех дней: осадки от дождя до снега, туман и гололед ожидаются в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36986
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.10.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам синоптиков, 17-19 октября местами возможны осадки как в виде дождя, так и в виде снега. В четверг осадки только ночью, в пятницу и субботу - в течение суток. Ночами и по утрам во второй половине недели ожидаются туман и гололед.
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* Coopidon
Re: Погода ближайших трех дней: осадки от дождя до снега, туман...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.10.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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