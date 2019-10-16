Погода ближайших трех дней: осадки от дождя до снега, туман и гололед ожидаются в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, 17-19 октября местами возможны осадки как в виде дождя, так и в виде снега. В четверг осадки только ночью, в пятницу и субботу - в течение суток. Ночами и по утрам во второй половине недели ожидаются туман и гололед.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА



- В четверг, 17 октября, ночная температура ожидается в пределах 0...+5 °С, но местами возможно понижение до 3 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днем температура будет держаться в положительных пределах: 2-7, местами 10 градусов тепла. В пятницу и субботу, 18-19 октября, по ночам термометры будут показывать от -3 до +2 °С. А вот днем теплее будет в пятницу: столбики термометров поднимутся до 5-10, местами 17 градусов. Суббота будет ощутимо холоднее: от 0 до +5, местами +8 градусов.

В ближайшие три дня ветер будет менять направление: в четверг ожидается северо-западный, в пятницу юго-западный, а в субботу - северо-восточный. Скорость ветра в эти дни будет одинакова - 9-14 м/с с усилениями до 15-20 м/с.