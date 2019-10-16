Форум
КГСПС
"Скупают и продают в два раза дороже" - депутат заявил об угольном сговоре
И они ещё возмущаются, что Россия мешает вывозить уголь на Украину. Своих сначала обеспечьте нормально.
16.10.19 20:19
КГСПС
Рудничанку убил сожитель подруги, когда они собирали грибы
Тело убитой было опознано после проведения криминалистами дактилоскопирования пальцев рук и проверки по базе данных/// Нормальная компания, пальчики убитой оказались в базе.
16.10.19 20:11
Butch
Эта дорога, видимо, для бессмертных
Vital: Ни по одному пункту нет возражений. Да и мысль была не о них. О людях ловящих с благостной (и оттого немного глуповатой) улыбкой каждое слово исторгаемое из уст "государственных...
16.10.19 19:43
Vital
Эта дорога, видимо, для бессмертных
Butch: Да всё они понимают. Только чихать они хотели на этих инвесторов и на другую лабуду. Главная и важная задача это набить свой карман и открыть крупный счёт на Кипре. И не че страшного...
16.10.19 19:27
Butch
Эта дорога, видимо, для бессмертных
Наглядный показатель пустого трёпа! Уже ЕСТЬ предприятие работающее в том числе и на экспорт и никакого стимула со стороны государственного управления в отношении него, а также людей обеспечивающих...
16.10.19 19:19
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
 
Читательский рейтинг

Погода ближайших трех дней: осадки от дождя до снега, туман и гололед ожидаются в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

16 октября 2019, 17:06 |  Общество

По прогнозам синоптиков, 17-19 октября местами возможны осадки как в виде дождя, так и в виде снега. В четверг осадки только ночью, в пятницу и субботу - в течение суток. Ночами и по утрам во второй половине недели ожидаются туман и гололед.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- В четверг, 17 октября, ночная температура ожидается в пределах 0...+5 °С, но местами возможно понижение до 3 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днем температура будет держаться в положительных пределах: 2-7, местами 10 градусов тепла. В пятницу и субботу, 18-19 октября, по ночам термометры будут показывать от -3 до +2 °С. А вот днем теплее будет в пятницу: столбики термометров поднимутся до 5-10, местами 17 градусов. Суббота будет ощутимо холоднее: от 0 до +5, местами +8 градусов.

В ближайшие три дня ветер будет менять направление: в четверг ожидается северо-западный, в пятницу юго-западный, а в субботу - северо-восточный. Скорость ветра в эти дни будет одинакова - 9-14 м/с с усилениями до 15-20 м/с.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
16.10.19 18:04 Повысить тариф и бороться с нелегалами - о кризисе системы пассажирского транспорта заявили перевозчики в Костанае
16.10.19 15:46 "Скупают и продают в два раза дороже" - депутат заявил об угольном сговоре
16.10.19 13:33 Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
16.10.19 12:30 Рудничанку убил сожитель подруги, когда они собирали грибы
16.10.19 09:50 Футболист "Тобола" забил гол и принес сборной Грузии вторую победу в отборе на Евро-2020
16.10.19 09:18 Какова судьба меченых для взятки купюр в Казахстане
16.10.19 08:42 Цивилизовать рынок аренды квартир поручил Токаев
15.10.19 16:57 За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
15.10.19 15:22 Каждая шестая казахстанка считает, что муж вправе ее бить - эксперты
15.10.19 14:53 На сайте eGov запустили полную версию электронных паспортов здоровья

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 115
Пользователей: 2
Всего: 117

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх