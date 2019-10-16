Butch Re: Цивилизовать рынок аренды квартир поручил Токаев #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 168

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:34 С чего бы устойчивым и финансово независимым предприятиям по собственной воле вешать себе на шею нахлебников, которые наверняка ещё и в хозяйственную деятельность свои моськи суют.

Если предприятие обладает означенными качествами, то это как минимум означает что дела свои оно ведёт на порядок эффективнее чем любой банк свои в этой стране (им же постоянно почему-то требуется помощь от государства).