abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #3527





(Полноправные пользователи) Сообщений: 898

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:10 Цитата-//Потом правда почти половина переругались и распалась банда//



Ого) даже так) НГ нужно срочно собирать материал, и писать историю форума,есть такая практика в Европе где сетевые форумы с конца нулевых ведутся, очень интересно читать) а тут уже сколько всего было,обиды,оскорбления,разбивка по группировкам)