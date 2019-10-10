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≡ Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36973
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самолет выполнял рейс из Нур-Султана. Он приземлился сегодня, 10 октября, в 12.30, на реконструированную полосу. Об этом сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Instagram.
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§ Yorik
Re: Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 700
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 11.10.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А кто к нам ночью летать будет?

Тот же Аэрофлот из Мск был утренний, садился всегда в темноте практически (летом - на ранней зорьке), взлетал 70% времени в году тоже в темноте. Да и вообще - нормальный аэропорт в любое время суток должен быть готов принять борт, мало ли какие ситуации бывают. Вчера буквально например, в Екате закрыли аэропорт после аварийной посадки транспортника - и незапланированные борты пошли на Тюмень, Челябинск и т.д.
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§ lelik1375
Re: Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала...
lelik1375


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Сообщений: 393
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 11.10.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот Юджин люблю когда про дороги и бордюры пишешь, даже слова нет возразить) но в других темах какаято ахинея) Цитата-// Прям аж гордость распёрла...как-будто лично посадил// Цитата-// до этого он сообщал про 15 сентября, потом 26 сентября..// До этого у тебя не возникало вопросов почему аким это сообщает, а как написали про открытие полосы, так тут сразу возмущения и грудь колесом) Цитата-// причем отправлять и встречать готовились не эти Ан-24, а большие лайнеры..// Цитата-// Да просто дождь льёт, грунт раскис, вот и на асфальт сел...// Может потомучто дождь льет как из ведра и большие лайнеры сейчас не летают?) А вообще браво пилотам в такую мерзопакосную погоду летающим и сажающим свои самолеты назло Юджинам)

Научитесь нормально цитировать. Глаза сломать можно :-x :-x :-x
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§ ГИП
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
ГИП


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Сообщений: 1274
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 14.10.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная: Архимед ругался, за неделю закончить-указание давал. Но не тут то было.


Цитата:
yudjin: А до этого он сообщал про 15 сентября, потом 26 сентября... причем отправлять и встречать готовились не эти Ан-24, а большие лайнеры..


Аким ходил по асфальтобетонному покрытию и был, наверное, не в курсе)))) что на всем уложенном асфальтобетонном покрытии нужно устроить согласно проекта около 34 790 метров деформационных швов.

Швов нужно устроить двух типов.

Тип I (сквозной шов), необходимые работы:
1. пропилить шванарезчиком "пионерный пропил" на всю толщину уложенного асфальтобетонного покрытия;
2. далее пропилить, так же шванарезчиком, на таком "пионерном" пропиле камеру и по кромке камеры устроить фаску камеры – то есть для одного шва нужно три отдельных прохода шванарезчика (!!!)
3. после устройства камеры необходимо уложить уплотняющий шнур и потом обработать камеру шва праймером, затем залить камеру герметиком. Какой герметик в проекте не уточняется. Герметик может быть горячего или холодного типа, но однозначно герметики нужно заливать в сухую и теплую погоду.
Это я привел в пример устройство обыкновенного сквозного деформационного шва (Тип I по проекту реконструкции ИВПП аэропорта) которого по проекту 31 574 метра

Есть еще шов расширения (тип II) общей протяженностью 3216 метров. Кроме вышеуказанных работ в пропил устроенный на всю глубину асфальтобетона необходимо установить полиуретановую прокладку

Ниже конструкции швов по ИВПП кустанайского аэропорта:



[Исправлено: ГИП, 14.10.2019 - 14:05]
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§ ГИП
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1274
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 14.10.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по информации с космоснимков, работы по устройству швов на покрытии ИВПП начались в августе.

К 11 сентября с соответствующими работами подрядчик подошел почти к рулежной дорожке, начав работы от конца ИВПП со стороны от города.

Фото 1 (23 августа):



Фото 2 (11 сентября):



Фото 3 (разметку нанесли на пропилы):





По космоснимкам не ясно, на какой стадии технологического процесса находилось устройство швов.

Согласно проекта поперечный шаг швов был каждые 12 метров. Продольный же шов по проекту предусматривался для ИВПП только по её оси и вдоль обочины ИВПП. Исходя из ширины ИВПП (без асфальтобетонной обочины) в 45 метров, размер «асфальтобетонных плит» - то есть асфальтобетонного покрытия после устройства швов составлял согласно проекта 12,0 на 22,5 метра.

Схема устройства швов по проекту:



Но судя по космоснимкам на ИВПП добавились продольные швы, их стало не три как по проекту, а целых семь, - то есть протяженность швов увеличилась на 11 256 метра (2814м длины ИВПП умножить на 4 дополнительных продольных шва) – соответственно размер плит стал 12,0 на 7,5 м для реконструируемого участка и 10,0 на 7,5 м для участка удлинения ИВПП.

Так что общая протяженность швов на ИВПП, рулежной дорожке и перроне составляет 46 километров (!!!).

Кстати вот он «пионерный» пропил на фото с акимом. Фото взято со страницы инстаграмма Акима:



Вот не такая уж и простая работа по устройству ИВПП.
А пока что Аэрофлот открыл продажу билетов на рейс "Москва-Кустанай" со 2 декабря.

[Исправлено: ГИП, 14.10.2019 - 13:53]
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§ alex_60
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такие ВПП принимаются на каком уровне.
кто сертифицирует все это хозяйство.
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§ ГИП
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1274
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 14.10.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
такие ВПП принимаются на каком уровне. кто сертифицирует все это хозяйство.

Есть новая контора - АО «АВИАЦИОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАХСТАНА».
Хотя там же на сайте Комитета гражданской авиации Казахстана есть планы инспекционных проверок и сертификационных обследований аэропортов Казахстана, где видно что у кустанайского аэропорта срок действия сертификата годности аэродрома закончился 3 сентября 2019 года - смотреть здесь. Иной информации о намечаемых проверках и продления срока действия сертификата нет.
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§ Ваш земляк
Re: Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Может потомучто дождь льет как из ведра и большие лайнеры сейчас не летают?)

Наверное,такое случается только в Казахстане...Блин,иногда лучше жевать,чем что-либо озвучивать.Абайка,иди готовь уроки,а то в школе двойку получишь...
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§ Kairat stayer
Re: Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1362
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.10.19 - 08:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Наверное,такое случается только в Казахстане...


Всё будет нормально, осуществили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, приняли первый рейс. Пропускная способность должна увеличится, надеюсь, что обещания снижать цены на билеты повлияют увеличению пассажиропотока.

Кстати, отмечают, что у вас количество аэродромов с 1990 года уменьшилось с 1450 до 282. Столько же, сколько лишь в одном из 51 штата США - на Аляске. Всего в США насчитывается 13 500 аэропортов и аэродромов. Но ничего, скоро с колен станете и перегоните их. Делов-то для сверхдержавы, всего 14 000 аэродромов надо построить, вона китайцы каждый год планируют их строит по 100 штук.

Подробнее здесь: https://rg.ru/2016/01/28/aerodromy.html#targetText=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%B6%D0%B5%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%8C%20%D0%B2,%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20100%20%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.
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§ Ваш земляк
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.10.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё будет нормально, осуществили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, приняли первый рейс.
Рад за хорошие новости.И видел своими глазами то,за что написал ГИП.Просто на аэродроме рядом с деревней,где живут родители,тоже производили реконструкцию ВПП.Там швы делали таким большим штроборезом,там один диск стоил 60 тысяч рублей,алмазный.Кстати,там ещё сделали новую диспетчерскую вышку и поменяли полностью всё оборудование.Этот аэродром раньше тоже был заброшен,там молодёжь гонки проводила,но потом его отдали лётному училищу,теперь у училища их два.
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