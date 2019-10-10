Цитата: Змея Подколодная: Архимед ругался, за неделю закончить-указание давал. Но не тут то было.



Цитата: yudjin: А до этого он сообщал про 15 сентября, потом 26 сентября... причем отправлять и встречать готовились не эти Ан-24, а большие лайнеры..



Аким ходил по асфальтобетонному покрытию и был, наверное, не в курсе)))) что на всем уложенном асфальтобетонном покрытии нужно устроить согласно проекта около 34 790 метров деформационных швов.



Швов нужно устроить двух типов.



Тип I (сквозной шов), необходимые работы:

1. пропилить шванарезчиком "пионерный пропил" на всю толщину уложенного асфальтобетонного покрытия;

2. далее пропилить, так же шванарезчиком, на таком "пионерном" пропиле камеру и по кромке камеры устроить фаску камеры – то есть для одного шва нужно три отдельных прохода шванарезчика (!!!)

3. после устройства камеры необходимо уложить уплотняющий шнур и потом обработать камеру шва праймером, затем залить камеру герметиком. Какой герметик в проекте не уточняется. Герметик может быть горячего или холодного типа, но однозначно герметики нужно заливать в сухую и теплую погоду.

Это я привел в пример устройство обыкновенного сквозного деформационного шва (Тип I по проекту реконструкции ИВПП аэропорта) которого по проекту 31 574 метра



Есть еще шов расширения (тип II) общей протяженностью 3216 метров. Кроме вышеуказанных работ в пропил устроенный на всю глубину асфальтобетона необходимо установить полиуретановую прокладку



Ниже конструкции швов по ИВПП кустанайского аэропорта:







[Исправлено: ГИП, 14.10.2019 - 14:05]