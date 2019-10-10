Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае

Самолет выполнял рейс из Нур-Султана. Он приземлился сегодня, 10 октября, в 12.30, на реконструированную полосу. Об этом сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Instagram.

Как отметил Мухамбетов, это первый самолет с 15 июня, который приземлился не на грунт. В последнее время рейсы из Костаная выполнялись только в столицу Казахстана и обратно. Самолеты взлетали и садились на грунтовую полосу.

- Завершены работы на искусственной взлетно-посадочной полосе, аварийно-спасательной станции, центральном распределительном пункта и другие виды работ, - написал Мухамбетов. - На сегодняшний день ведется монтаж светосигнального оборудования, который планируется завершить в течении 2-х недель

Как отмечает аким, после этого аэропорт сможет принимать и ночные рейсы.

