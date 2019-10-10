Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
Самолет выполнял рейс из Нур-Султана. Он приземлился сегодня, 10 октября, в 12.30, на реконструированную полосу. Об этом сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Instagram.
Как отметил Мухамбетов, это первый самолет с 15 июня, который приземлился не на грунт. В последнее время рейсы из Костаная выполнялись только в столицу Казахстана и обратно. Самолеты взлетали и садились на грунтовую полосу.
- Завершены работы на искусственной взлетно-посадочной полосе, аварийно-спасательной станции, центральном распределительном пункта и другие виды работ, - написал Мухамбетов. - На сегодняшний день ведется монтаж светосигнального оборудования, который планируется завершить в течении 2-х недель
Как отмечает аким, после этого аэропорт сможет принимать и ночные рейсы.
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: может даже не обгадим Неужели "обгадить" - это по вашей части?!
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
Самый нужный рейс-это на Хайнань(Санья). Очень перспективное направление и безвизовое. Уч точно и дешевле и гораздо лучше Египта.
Журналист и общественный деятель Гульжан Ергалиева...
Проголосовал за пункт 4. А надо было за 3. За всю жизнь,жениться можно 5 раз. И нахаляву получить 15 млн.тенге... :lol: :oops:
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
Возвратить деньги можно будет за счёт накоплений, которые жильцы смогут делать в Жилстройсбербанке. В нашем доме в ПКСК оплатить не могут, а тут целый ЖССБ. Ну попробуйте,ага. Главное- счет...
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
принимать и ночные рейсы А кто к нам ночью летать будет? Неужто туристы к нам зачастят. В предвкушении. Обещали рейсы на Челябинск, Екат. Нур Султан по 5 тыщ. Может летом, окромя, Египта,Турции и...