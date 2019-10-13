Цитата: maxsaf:

А пока закона о защите чувств верующих достаточно.

Да пойдет, Макс!

Они же по "альтернативности" своей сами не заметили как этот закон их характеризует.

Мне вот что любопытно ковчег этот он прозрачный? И там прямо действительно кости лежат? Или это так, пустая коробочка с надписью "здесь покоится левая малая берцовая..."?