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maxsaf
Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил Костанайскую область
Ваш земляк: Я уже не знаю, где грань дозволенного. Земля все еще круглая официально или снова плоская? Кстати картинка Сыкымы тоже вызывает вопросы.
14.10.19 01:55
Сыкымы
Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил Костанайскую область
images.vfl.ru [Исправлено: Сыкымы, 14.10.2019 - 01:31]
14.10.19 01:23
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сижу,употребляю рудненский "Тан".Красота!
14.10.19 01:03
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: не готова Россия после 40 лет сверхдержавности, Надо это заскринить!Ты вообще о чём?! Сверхдержавы не собирают с населения деньги смс-ками,чтобы сделать операцию детям!А ты смешной!
14.10.19 01:02
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-// от скажи мне,Абайка - ты хоть смотрел расследования Навального?Ведь там настолько неопровержимые факты,что впору заводить уголовные дела.Вместо этого Власть засекретила данные об имуществе...
14.10.19 00:36
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Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил Костанайскую область

13 октября 2019, 23:25 |  Общество

Визит митрополита приурочен к православному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы, который верующие отмечают 14 октября. Делегация православной церкви Казахстана привезла ковчег с частицей мощей блаженной  Матроны Московской. 

 

Очередь к ковчегу      Фото Ирины СТАРИКОВОЙ, iagorod.kz

Сегодня поклониться святыне пришли тысячи жителей Рудного. Торжественное богослужение в храме Иоанна Богослова провел митрополит Александр. В интервью корреспонденту портала iagorod.kz он сказал:

- Блаженная старицы Матрона очень почитается верующим народом. Те, кто бывал в Первопрестольном граде Москве, знают, какие километровые очереди стоят, чтобы приложиться к этой святыни. Не всякий из нас в Казахстане может выехать в Москву, поэтому по благословлению патриарха мы доставили частицу мощей сюда.

К 11 утра очередь из желающих увидеть святыню заканчивалась уже на улице Парковая, сообщает корреспондент портала Ирина Старикова. В Рудный специально приезжали жители соседних городов и районов. К примеру, из Лисаковска и поселка Качар были направлены автобусы, которые привезли верующих к ковчегу.

Митрополит открывает воскресную школу в Рудном   Фото Ирины СТАРИКОВОЙ, iagorod.kz

 В 15 часов мощи увезли в Костанай. Там, в Константино-Еленинском соборе, с 16.00 началось всенощное бдение, а в 9 утра 14 октября пройдет Божественная Литургия в честь Покрова Пресвятой Богородицы, которую возглавит митрополит Александр.

13 октября вечером митрополит встретился с акимом области Архимедом Мухамбетовым.

В Костанае мощи святой Матроны Московской доступны для поклонения прихожан в Константино-Еленинском соборе с вечера 13 октября до полуночи 14 октября.

 

 

 

 
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3425
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще немного - и можно начать возрождение святой инквизиции. А пока закона о защите чувств верующих достаточно.
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§ Ваш земляк
Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил Костанайскую область
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2828
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Это ты к чему?!

[Исправлено: Ваш земляк, 13.10.2019 - 23:33]
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§ Сыкымы
Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил Костанайскую область
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1004
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.10.19 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://images.vfl.ru/ii/1570994507/d1dafe7d/28182001_m.jpg

[Исправлено: Сыкымы, 14.10.2019 - 01:31]
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§ maxsaf
Re: Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3425
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 01:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Я уже не знаю, где грань дозволенного. Земля все еще круглая официально или снова плоская? Кстати картинка Сыкымы тоже вызывает вопросы.
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