Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил Костанайскую область
Визит митрополита приурочен к православному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы, который верующие отмечают 14 октября. Делегация православной церкви Казахстана привезла ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской.
Очередь к ковчегу Фото Ирины СТАРИКОВОЙ, iagorod.kz
Сегодня поклониться святыне пришли тысячи жителей Рудного. Торжественное богослужение в храме Иоанна Богослова провел митрополит Александр. В интервью корреспонденту портала iagorod.kz он сказал:
- Блаженная старицы Матрона очень почитается верующим народом. Те, кто бывал в Первопрестольном граде Москве, знают, какие километровые очереди стоят, чтобы приложиться к этой святыни. Не всякий из нас в Казахстане может выехать в Москву, поэтому по благословлению патриарха мы доставили частицу мощей сюда.
К 11 утра очередь из желающих увидеть святыню заканчивалась уже на улице Парковая, сообщает корреспондент портала Ирина Старикова. В Рудный специально приезжали жители соседних городов и районов. К примеру, из Лисаковска и поселка Качар были направлены автобусы, которые привезли верующих к ковчегу.
Митрополит открывает воскресную школу в Рудном Фото Ирины СТАРИКОВОЙ, iagorod.kz
В 15 часов мощи увезли в Костанай. Там, в Константино-Еленинском соборе, с 16.00 началось всенощное бдение, а в 9 утра 14 октября пройдет Божественная Литургия в честь Покрова Пресвятой Богородицы, которую возглавит митрополит Александр.
13 октября вечером митрополит встретился с акимом области Архимедом Мухамбетовым.
В Костанае мощи святой Матроны Московской доступны для поклонения прихожан в Константино-Еленинском соборе с вечера 13 октября до полуночи 14 октября.
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Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил Костанайскую область
Ваш земляк: Я уже не знаю, где грань дозволенного. Земля все еще круглая официально или снова плоская? Кстати картинка Сыкымы тоже вызывает вопросы.
Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил Костанайскую область
images.vfl.ru [Исправлено: Сыкымы, 14.10.2019 - 01:31]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сижу,употребляю рудненский "Тан".Красота!
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: не готова Россия после 40 лет сверхдержавности, Надо это заскринить!Ты вообще о чём?! Сверхдержавы не собирают с населения деньги смс-ками,чтобы сделать операцию детям!А ты смешной!
Флуд и оффтопик (часть 4)
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