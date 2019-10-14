Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил Костанайскую область

Визит митрополита приурочен к православному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы, который верующие отмечают 14 октября. Делегация православной церкви Казахстана привезла ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской.

Очередь к ковчегу Фото Ирины СТАРИКОВОЙ, iagorod.kz

Сегодня поклониться святыне пришли тысячи жителей Рудного. Торжественное богослужение в храме Иоанна Богослова провел митрополит Александр. В интервью корреспонденту портала iagorod.kz он сказал:

- Блаженная старицы Матрона очень почитается верующим народом. Те, кто бывал в Первопрестольном граде Москве, знают, какие километровые очереди стоят, чтобы приложиться к этой святыни. Не всякий из нас в Казахстане может выехать в Москву, поэтому по благословлению патриарха мы доставили частицу мощей сюда.

К 11 утра очередь из желающих увидеть святыню заканчивалась уже на улице Парковая, сообщает корреспондент портала Ирина Старикова. В Рудный специально приезжали жители соседних городов и районов. К примеру, из Лисаковска и поселка Качар были направлены автобусы, которые привезли верующих к ковчегу.

Митрополит открывает воскресную школу в Рудном Фото Ирины СТАРИКОВОЙ, iagorod.kz

В 15 часов мощи увезли в Костанай. Там, в Константино-Еленинском соборе, с 16.00 началось всенощное бдение, а в 9 утра 14 октября пройдет Божественная Литургия в честь Покрова Пресвятой Богородицы, которую возглавит митрополит Александр.

13 октября вечером митрополит встретился с акимом области Архимедом Мухамбетовым.

В Костанае мощи святой Матроны Московской доступны для поклонения прихожан в Константино-Еленинском соборе с вечера 13 октября до полуночи 14 октября.