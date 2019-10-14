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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1108
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.10.19 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Или интеллект не даёт понять такие очевидные вещи?!



Наезд понятен.Вы всех здесь уличаете в отсутствии интеллекта. Этакий супермозг! Одиноко Вам среди нас. Ну, что с Вами поделаешь: глупость это не отсутствие ума, это такой ум. Держитесь!
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2832
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вы всех здесь уличаете в отсутствии интеллекта.

Не всех,а некоторых.Особенно тех,кто задаёт глупые вопросы.Ну или тех,кто не знает очевидных вещей или понятий.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2832
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не буду - бисер закончился.

Ну что ещё ты можешь написать?!Очередные слова о том,что надо долбиться в закрытую дверь?!Или кричать глухому?!Тебе самому ещё не надоело?!И почему ты в митингах видишь только плохое?Почему у тебя такой склад ума,что ты от митингов ожидаешь только негатив и распад государства?Неужели пример той же Армении ничего тебе не говорит?Что-то не слышно о том,что там страна на грани развала.Наоборот!После всех этих митингов закончилась монополия на власть только одной партии.Были арестованы коррупционеры.И ничего,страна живёт и развивается!А если государство выбирает единственным путь общения со своими гражданами только через сплошные запреты и не желает оставлять даже такой клапан для стравливания пара,как митинги,то ничего хорошего из этого не случится - рано или поздно рванёт так,что мало не покажется.И вот как раз примеры такого мы наблюдаем в последнее время.

[Исправлено: Ваш земляк, 14.10.2019 - 10:58]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3429
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Были арестованы коррупционеры

А с чего вы решили, что это янговичу или кому-то другому интересно? Мож он и есть коррупционер, и вы его посадить захотите. Или он буржуй, у которого вы заберете заводы и отдадите рабочим. А может он кулак, у которого вы сразу после вашей революции отберете землю и раздадите крестьянам. А что если янговичу есть что терять, с чего бы ему становиться вашим единомышленником? Зачем вы вообще тут делитесь своими планами, которые начнутся с митингов, а закончатся свержением строя, с незнакомыми вам людьми? Янгович, без обид, просто примеры привел.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12019
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.10.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Зачем вы вообще тут делитесь своими планами

Это не планы у него - это так, возмущения "на кухне". Сомневаюсь что этот товарищ вообще хоть раз принимал участие в митингах, не говоря уже об их организациях. Будь это планы - на форум НГ тупо не было бы времени.
Цитата:
maxsaf: . А что если янговичу есть что терять, с чего бы ему становиться вашим единомышленником?
Мне действительно есть что терять, как и очень многим - только некоторые этого не осознают, что может быть значительно хуже ситуация, в которой будет не до уровня коррупции и собственности первых лиц государства.

https://youtu.be/x8eAbaB3nsQ

[Исправлено: Victor Yang, 14.10.2019 - 13:24]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 859
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.10.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Надо это заскринить!Ты вообще о чём?! Сверхдержавы не собирают с населения деньги смс-ками,чтобы сделать операцию детям!А ты смешной//

Сверхдержава 1945-1985
Период региональной державы-1985-2015
И с 2015- вставание с колен) но пока как-то неуклюже)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этот "товарищ" мозги людям сносит
не на одном десятке форумов.
с одного пнут, на другой летит.
человек такой. по натуре.
видать жизнь обломала. света не видит в конце тоннеля.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но пока как-то неуклюже)


не соглашусь. вполне достойно, и делами в том числе.
реальными.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас в магазине продуктовом был, универсальном магазине,
сейчас их супермаркетами называют почему то,
передо мной пожилой человек, в галстуке, шляпе,
при расчете достал из кармана пачку денег,
там 10,20,5 тысячные вперемежку,
примерно миллиона полтора на вскидку.
зачем он их все достал и всем показал, я не понял.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 859
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.10.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Мне действительно есть что терять, как и очень многим - только некоторые этого не осознают, что может быть значительно хуже ситуация, в которой будет не до уровня коррупции и собственности первых лиц государства//

Гумилев называл тех кому плевать на семью,детей,дом и которым главное чтоб буча была пожещще,да огонь по ярче-пассионариями) но тоже с оговоркой, если в стране больше 70 процентов таких пассионариев то это благо,страна начинает делать успехи в науке, завоеваниях, спорте,политике
Если же таких меньше, остальные все тихие консерваторы которые хотят жить спокойно,растить детей, копаться в огороде то это плохо, потому что эти пассионарии начинают гадить на местах,уходить в бандиты, провокаторы, становиться маньяками и............. вставать в оппозицию ко всему,потому что им скучно и не сидиться на месте,в детском садике их называли с шилом в ж**е
Им плевать что у кого-то тихая мирная жизнь и такой человек ею доволен,главное чтоб ему(пассионарию) было весело и приятно жить)
Что происходит когда пассионарии начинают навязывать свою волю мы видим по Сирии и Украине

Россия в этом плане поступила мудро, хочешь воевать? Хочешь бучу? Хочешь убивать?
Вот тебе ДНР,вот тебе ЧВК записывайся уезжай,главное местным жизнь не порть
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Россия в этом плане поступила мудро, хочешь воевать? Хочешь бучу? Хочешь убивать? Вот тебе ДНР,вот тебе ЧВК записывайся уезжай,главное местным жизнь не порть


вывод притянут за уши конечно.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2832
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сверхдержава 1945-1985 Период региональной державы-1985-2015 И с 2015- вставание с колен) но пока как-то неуклюже)

Мастер передёргивания.И что-то ты сам себе противоречишь - какая же это сверхдержава,если она встаёт с колен.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2832
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
этот "товарищ" мозги людям сносит не на одном десятке форумов. с одного пнут, на другой летит. человек такой. по натуре. видать жизнь обломала. света не видит в конце тоннеля.

Это ты про кого?Про себя?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 859
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.10.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про сверхдержавность

Цитата-// не готова Россия после 40 лет сверхдержавности,быть обычной хорошей страной по типу скандинавских, где все тихо спокойно и все не по нашему//

Цитата-// Сверхдержава 1945-1985//


Даже в мыслях не было запутывать собеседника) во так лучше) имел ввиду Россия же считается правоприемницей СССР тыж Земляк не будешь спорить что союз на протяжении 40 лет был сверхдержавой? Хоть и второй по рангу после США но всё-таки сверх)

[Исправлено: abaika95, 14.10.2019 - 18:15]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше думал, почему "товарища" гнобят, накалякает штук двадцать за ночь, и все красные.
Но почему то дали добро, и теперь весь его срач, оскорбления, вылезли легально. Все пакости идут отсюда.
Неужели этого не видит тот кто должен видеть.

[Исправлено: alex_60, 14.10.2019 - 18:26]
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