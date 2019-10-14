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≡ Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36970
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.10.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Патрульная машина полиции была припаркована возле дома № 60 по ул. Гоголя, в этом здании находится Рудненский колледж технологии и сервиса. 20 сентября двое парней выбрали капот автомобиля в качестве места для фотосессии.
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§ 3DO
Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1942
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 14.10.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: :lol: :lol: Вся суть мамкиных ауешников. Классика.
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§ лимон
Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1084
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.10.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пацаны к успеху шли
они наверное не видели историю как за прыгучесть по патрульке попаболь бывает
кстати, а что там с тем наримановским ковбоем, прыгавшем по патрульке и потом резавшим себя?
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* Дарвин
Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан...
Дарвин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 20.08.13
Отправлено: 14.10.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У второго на футболке надпись в тему! Молодец!
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§ сайлау курманов
Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3211
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.10.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ни день, шокирующие новости, мало того, им прощают все за их жалкие извинения, они оскорбили власть! Срок им по несколько лет!
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§ Victor Yang
Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12019
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.10.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пресс-служба ДП распространила видеозапись извенений злоумышленников. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36428?1571043780

Это теперь обязательная процедура?
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§ лимон
Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1084
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.10.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это теперь обязательная процедура?

троллинг от полиции
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* abaika95
Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 854
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.10.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Это теперь обязательная процедура?троллинг от полиции//

А мне нравится) они ж фоткались явно с умыслом показать какие они бессссстрашные (фартук в масле оливье) на языке власти это антигосударственная пропаганда, за это сейчас а ГУЛАГ не отправишь) но зато клин клином выдолбить можно) вот показали на всю область (после профбеседы) какие они бесстрашные) пацаны во дворе теперь по плечу не похлопают) может даже пару раз на пиво напрягут.......


P.s. полиция практику с извинениями на камеру нагло сперло у одного руководителя субъекта РФ) надо было запатентовать)
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