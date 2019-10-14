Патрульная машина полиции была припаркована возле дома № 60 по ул. Горького, в этом здании находится Рудненский колледж технологии и сервиса. Это почти центр города, до акимата около 600 м, рядом отдел полиции. 20 сентября двое парней выбрали капот автомобиля в качестве места для фотосессии.
Как сообщили "НГ" сегодня, 14 октября, в пресс-службе ДП Костанайской области, молодые люди фотографировались пьяными. Одному из них 20 лет, второму - 21 год.
За свой поступок парни получили арест на 7 суток. Полицейские, узнавшие об этой сессии из социальных сетей, составили протокол, постановлением суда нарушителей признали виновными по ч. 1 ст. 434 КоАП РК (мелкое хулиганство).
- Я раскаиваюсь в своём поступке, - говорит один из нарушителей Артур БОРМОТОВ. - Напротив парикмахерской стояла служебная машина сотрудников полиции, совершил свои хулиганские действия - залез на машину и сфотографировался. Я раскаиваюсь и приношу свои извинения.
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Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
alex_60: такие ВПП принимаются на каком уровне. кто сертифицирует все это хозяйство. Есть новая контора - АО «АВИАЦИОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАХСТАНА» . Хотя там же на сайте Комитета гражданской...
Еще про одну автобусную остановку
alex_60 - Где там кольцо увидели ?? Там же Баймагамбетова раздваиваеся - часть идет по - над ледовым стадионом до ГАИ. Знать надо город Кустанай !! :-P :-P
Еще про одну автобусную остановку
yudjin и Алекс - ГУГЛ в помощьd.radikal.ru
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
такие ВПП принимаются на каком уровне. кто сертифицирует все это хозяйство.
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
Судя по информации с космоснимков, работы по устройству швов на покрытии ИВПП начались в августе. К 11 сентября с соответствующими работами подрядчик подошел почти к рулежной дорожке, начав работы...