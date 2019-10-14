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alex_60: такие ВПП принимаются на каком уровне. кто сертифицирует все это хозяйство. Есть новая контора - АО «АВИАЦИОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАХСТАНА» . Хотя там же на сайте Комитета гражданской...
14.10.19 17:23
Гога
Еще про одну автобусную остановку
alex_60 - Где там кольцо увидели ?? Там же Баймагамбетова раздваиваеся - часть идет по - над ледовым стадионом до ГАИ. Знать надо город Кустанай !! :-P :-P
14.10.19 17:14
Гога
Еще про одну автобусную остановку
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14.10.19 17:10
alex_60
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
такие ВПП принимаются на каком уровне. кто сертифицирует все это хозяйство.
14.10.19 17:00
ГИП
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
Судя по информации с космоснимков, работы по устройству швов на покрытии ИВПП начались в августе. К 11 сентября с соответствующими работами подрядчик подошел почти к рулежной дорожке, начав работы...
14.10.19 16:51
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Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины

Георгий ГОВОРОВ

14 октября 2019, 14:42 |  Криминал

Патрульная машина полиции была припаркована возле дома № 60 по ул. Горького, в этом здании находится Рудненский колледж технологии и сервиса. Это почти центр города, до акимата около 600 м, рядом отдел полиции. 20 сентября двое парней выбрали капот автомобиля в качестве места для фотосессии.

Как сообщили "НГ" сегодня, 14 октября, в пресс-службе ДП Костанайской области, молодые люди фотографировались пьяными. Одному из них 20 лет, второму - 21 год.

За свой поступок парни получили арест на 7 суток. Полицейские, узнавшие об этой сессии из социальных сетей, составили протокол, постановлением суда нарушителей признали виновными по ч. 1 ст. 434 КоАП РК (мелкое хулиганство).

Пресс-служба ДП распространила видеозапись извинений злоумышленников.

- Я раскаиваюсь в своём поступке, - говорит один из нарушителей Артур БОРМОТОВ. - Напротив парикмахерской стояла служебная машина сотрудников полиции, совершил свои хулиганские действия - залез на машину и сфотографировался. Я раскаиваюсь и приношу свои извинения.
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Комментарии к новости
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§ 3DO
Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1942
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 14.10.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: :lol: :lol: Вся суть мамкиных ауешников. Классика.
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§ лимон
Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1084
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.10.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пацаны к успеху шли
они наверное не видели историю как за прыгучесть по патрульке попаболь бывает
кстати, а что там с тем наримановским ковбоем, прыгавшем по патрульке и потом резавшим себя?
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§ Дарвин
Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан...
Дарвин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 20.08.13
Отправлено: 14.10.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У второго на футболке надпись в тему! Молодец!
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§ сайлау курманов
Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3211
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.10.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ни день, шокирующие новости, мало того, им прощают все за их жалкие извинения, они оскорбили власть! Срок им по несколько лет!
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§ Victor Yang
Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12019
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.10.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пресс-служба ДП распространила видеозапись извенений злоумышленников. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36428?1571043780

Это теперь обязательная процедура?
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§ лимон
Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1084
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.10.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это теперь обязательная процедура?

троллинг от полиции
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§ abaika95
Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 856
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.10.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Это теперь обязательная процедура?троллинг от полиции//

А мне нравится) они ж фоткались явно с умыслом показать какие они бессссстрашные (фартук в масле оливье) на языке власти это антигосударственная пропаганда, за это сейчас а ГУЛАГ не отправишь) но зато клин клином выдолбить можно) вот показали на всю область (после профбеседы) какие они бесстрашные) пацаны во дворе теперь по плечу не похлопают) может даже пару раз на пиво напрягут.......


P.s. полиция практику с извинениями на камеру нагло сперло у одного руководителя субъекта РФ) надо было запатентовать)
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§ alex_60
Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5349
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Телибекову" только не говорите, а то какой нибудь депутат от его имени предложит новый вид наказания- извинение на камеру.
ну или в том же духе- чистить ботинки входящим в здание наказаний..
от рассвета до заката.
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§ abaika95
Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 856
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.10.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу наводящий вопрос к нашим Землякам с дальнего и ближнего зарубежья) сколько у вас бы пенделей, полицейские наставили таким хулиганам ? Причем не стесняясь с использованием подручных средств, дубинок и электрошокеров)
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§ юля елиссева
Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1307
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.10.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это теперь обязательная процедура?

Опыт Рамзанки Кадырова решили внедрять у нас.
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§ alex_60
Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5349
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
к нашим Землякам с дальнего и ближнего зарубежья)


зря возбуждаешь, они вон на старте уже стоят.
хотя ночь на дворе, и понеслось.

[Исправлено: alex_60, 14.10.2019 - 16:06]
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§ yudjin
Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6147
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.10.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Случай из серии "бухнуть и ...унизиться!"
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§ alex_60
Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5349
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и почему сразу суд, а как же медиация,
о которой много говорят.
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