Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины

Патрульная машина полиции была припаркована возле дома № 60 по ул. Горького, в этом здании находится Рудненский колледж технологии и сервиса. Это почти центр города, до акимата около 600 м, рядом отдел полиции. 20 сентября двое парней выбрали капот автомобиля в качестве места для фотосессии.

Как сообщили "НГ" сегодня, 14 октября, в пресс-службе ДП Костанайской области, молодые люди фотографировались пьяными. Одному из них 20 лет, второму - 21 год.

За свой поступок парни получили арест на 7 суток. Полицейские, узнавшие об этой сессии из социальных сетей, составили протокол, постановлением суда нарушителей признали виновными по ч. 1 ст. 434 КоАП РК (мелкое хулиганство).

Пресс-служба ДП распространила видеозапись извинений злоумышленников.

- Я раскаиваюсь в своём поступке, - говорит один из нарушителей Артур БОРМОТОВ. - Напротив парикмахерской стояла служебная машина сотрудников полиции, совершил свои хулиганские действия - залез на машину и сфотографировался. Я раскаиваюсь и приношу свои извинения.