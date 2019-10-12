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≡ Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36958
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.10.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Мажилисе обсудили новый законопроект о туризме в Казахстане, который представил вице-министр культуры Уркен Бисакаев. Он предложил разрешить в нашей стране трофейную охоту и позволить за большие деньги охотиться на диких животных.
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§ Kairat stayer
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Срочно разводите - Архаров. Туристов вам найду штук 5...


Так, грамотей Алекс против, но кто его будет слушать. Речь-то идёт о лицензированном отстреле. Вона Юля указывает, что за два года, якобы всех истребят. Взрослые люди всякую ерунду несут, на ровном месте, не владеют ситуацией.

Архары дары природы, туристы нам нужны, разрешили-же шейхам соколиную охоту, это-же не говорит о том, что всех дрофов которые в красную книгу занесены будут уничтожены. Ну и на архаров будет спрос, в других странах практикуется, как ранее отмечал, старые особи все равно отдадут концы. Тем более отдельные туристы приезжают именно для охоты, для них это как хобби. привлекать следует.
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§ alex_60
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5327
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 17:02
Комментарий удален модератором.
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§ Kairat stayer
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Тебя за пособничество убийства архаров привлекут, и посадят вас. Эту банду. Которая такое разрешила за большие деньги. Это преступление. Против страны. Распетушился смотрите на него. Привлекут. Дело времени. Говорят же что ментов бывших не бывает.


Какая банда? Одни оскорбления, нормальный пост что-ли?
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§ Kairat stayer
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Собаками всех обозвал. Не в себе ты. Убийца архаров.



Ты-же конкретно ко мне обратился и сколько архаров я убил, очередная клевета и оскорбление.
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§ Coopidon
Re: Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на...
Coopidon


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Сообщений: 29
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 12.10.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мировая практика доказала, что научно обоснованный лимит изъятия старых самцов не оказывает угнетающего влияния на популяцию, а в некоторых случаях только увеличивает её продуктивность. Самки некоторых видов семейства полорогих остаются яловыми, когда старый самец не позволяет молодым самцам участвовать в гоне, а сам не в силах покрыть всех самок, – отметил вице-министр.

Познавательно!
Видно, что человек-специалист. Знает о чем говорит. :oops:
И здесь конкуренция нужна!
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§ Kairat stayer
Re: Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на...
Kairat stayer


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Сообщений: 1352
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Так яро тут отстаивать отстрел архаров. Видать лично заинтересован.


Нет не заинтересован, просто своё субъективное мнение высказываю.
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