Охота на архаров и горных баранов должна увеличить приток туристов – до 30%, если верить мировому опыту, утверждают в Минкультуры, передает Informburo.kz
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В Мажилисе обсудили новый законопроект о туризме в Казахстане, который представил вице-министр культуры Уркен Бисакаев. Он предложил разрешить в нашей стране трофейную охоту и разрешить за большие деньги охотиться на диких животных. Ссылаясь на международный опыт, вице-министр сообщил, что трофейная охота может увеличить поток туристов до 30% в год.
- Мировая практика доказала, что научно обоснованный лимит изъятия старых самцов не оказывает угнетающего влияния на популяцию, а в некоторых случаях только увеличивает её продуктивность. Самки некоторых видов семейства полорогих остаются яловыми, когда старый самец не позволяет молодым самцам участвовать в гоне, а сам не в силах покрыть всех самок, – отметил вице-министр.
К семейству полорогих относятся архары, горные бараны и сайгаки. Охотиться на сайгаков, тем не менее, законопроект не предлагает, заявил вице-министр. Численность архаров составляет 15 000 животных, горных баранов – 17 000, сообщил вице-министр.
Таким образом, их численность ниже, чем число сайгаков. Почему выбрали именно два вида полорогих, спикер объяснить не смог: "Я пока не могу ответить на ваш вопрос".
- В Казахстане современное положение популяций многих редких видов стабилизировалось, и можно говорить об устойчивом использовании старых особей для охоты, – добавил он.
Депутаты поинтересовались, каким образом охотники будут узнавать, что перед ними старый самец, а не молодой, поскольку "на лбу у него это не написано". Уркен Бисакаев ответил, что старые самцы будут изыматься из дикой природы – в год до 30 горных баранов и архаров: "Изыматься – значит отстреливаться". Егерей будут обучать отличать старых животных от молодых.
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Александр на личности не переходи, без порожняка. Тебя-же уже неоднократно всяких статусов лишали, думай головой, без оскорблении.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обычная практика бывших ментов. Доносы. [Исправлено: alex_60, 12.10.2019 - 17:58]
Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?
Ежегодно 5000 дрофов будут выпускатся на волю в природу, нормально. Лимит соколиной охоты можно увеличить.
Остановка, она же - лужа. Это Костанай, детка!
yudjin: Полушалок, вообще-то, был цветастым... :lol:
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
drakon: Срочно разводите - Архаров. Туристов вам найду штук 5... Так, грамотей Алекс против, но кто его будет слушать. Речь-то идёт о лицензированном отстреле. Вона Юля указывает, что за два...