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alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обычная практика бывших ментов. Доносы. [Исправлено: alex_60, 12.10.2019 - 17:58]
12.10.19 17:56
Kairat stayer
Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?
Ежегодно 5000 дрофов будут выпускатся на волю в природу, нормально. Лимит соколиной охоты можно увеличить.
12.10.19 17:30
Сыкымы
Остановка, она же - лужа. Это Костанай, детка!
yudjin: Полушалок, вообще-то, был цветастым... :lol:
12.10.19 17:13
Kairat stayer
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
drakon: Срочно разводите - Архаров. Туристов вам найду штук 5... Так, грамотей Алекс против, но кто его будет слушать. Речь-то идёт о лицензированном отстреле. Вона Юля указывает, что за два...
12.10.19 16:58
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Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане

12 октября 2019, 09:19 |  Государство
Охота на архаров и горных баранов должна увеличить приток туристов – до 30%, если верить мировому опыту, утверждают в Минкультуры, передает Informburo.kz.

В Мажилисе обсудили новый законопроект о туризме в Казахстане, который представил вице-министр культуры Уркен Бисакаев. Он предложил разрешить в нашей стране трофейную охоту и разрешить за большие деньги охотиться на диких животных. Ссылаясь на международный опыт, вице-министр сообщил, что трофейная охота может увеличить поток туристов до 30% в год.

- Мировая практика доказала, что научно обоснованный лимит изъятия старых самцов не оказывает угнетающего влияния на популяцию, а в некоторых случаях только увеличивает её продуктивность. Самки некоторых видов семейства полорогих остаются яловыми, когда старый самец не позволяет молодым самцам участвовать в гоне, а сам не в силах покрыть всех самок, – отметил вице-министр.

К семейству полорогих относятся архары, горные бараны и сайгаки. Охотиться на сайгаков, тем не менее, законопроект не предлагает, заявил вице-министр. Численность архаров составляет 15 000 животных, горных баранов – 17 000, сообщил вице-министр.

Таким образом, их численность ниже, чем число сайгаков. Почему выбрали именно два вида полорогих, спикер объяснить не смог: "Я пока не могу ответить на ваш вопрос".

- В Казахстане современное положение популяций многих редких видов стабилизировалось, и можно говорить об устойчивом использовании старых особей для охоты, – добавил он.

Депутаты поинтересовались, каким образом охотники будут узнавать, что перед ними старый самец, а не молодой, поскольку "на лбу у него это не написано". Уркен Бисакаев ответил, что старые самцы будут изыматься из дикой природы – в год до 30 горных баранов и архаров: "Изыматься – значит отстреливаться". Егерей будут обучать отличать старых животных от молодых.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5310
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так. Развитие туризма начинают с уничтожения архаров " за большие деньги".
Которые осядут в карманах этих лоббистов.
Установка туалетов переносится на 22 век
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§ alex_60
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5310
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Егерей будут обучать отличать старых животных от молодых//
Так понял что сейчас они слона от суслика не отличает. Или нет, когда надо, это суслик, когда надо - слон, так и с архарами будет.

[Исправлено: alex_60, 12.10.2019 - 10:26]
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§ elektron
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3660
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.10.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж дожили. Министерство культуры занимается разрешением на охоту? ;-)
Им что там заняться больше нечем? А где природоохрана?
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§ elektron
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3660
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.10.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И с каких это пор Минкультуры интересует туризм?
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§ Kairat stayer
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1345
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И с каких это пор Минкультуры интересует туризм?


В структуре находится Комитет индустрии туризма.
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§ юля елиссева
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1306
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.10.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Под видом иностранных туристов будут разного рода агашки с вертолетов отстреливать барашков. Вот и весь смысл сей инициативы. А барашков всего пара десятков тысяч. За пару сезонов перестреляют.
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§ Kairat stayer
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1345
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Установка туалетов переносится на 22 век


Во ты даешь, туалеты на равнине согласно плана будут строить. В данном случае высокогорье, негде ставить, пусть иностранцы сами о себе позаботятся или бесплатные памперсы им выдать.
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§ alex_60
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5310
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
туалеты на равнине согласно плана

Да какая разница где.
Ни одного туалета не установили, взялись за убийство беззащитных архаров за "большие деньги". Видать краснокнижные соколы балобаны уже все шейхам проданы,
Взялись за архаров.

[Исправлено: alex_60, 12.10.2019 - 11:19]
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§ Kairat stayer
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1345
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да какая разница где. Ни одного туалета не установили, взялись за убийство беззащитных архаров за "большие деньги". Видать краснокнижные соколы балопаны уже всех шейхам продали, Взялись за архаров.


Как всегда трёп. Старых архаров будут отстреливать, которые все равно концы отдадут. Сколько соколов истребили и сколько осталось, можешь ответить?
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§ alex_60
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5310
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Сколько соколов истребили и сколько осталось, можешь ответить?


Ну если профан по теме, то зачем показывать отсутствие... Его.
Соколов не истребляли, а вывозили
Во всякие Эмираты, в том числе и контрабандой. Соколиная охота, это для них все. Почитай свою любимую.
Всё узнаешь.
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§ alex_60
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5310
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Старых архаров будут отстреливать

Ответ в посте два.
Ты хоть пытайся вникнуть,
А не просто бла бла бла
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§ Kairat stayer
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1345
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ни одного туалета не установили


Не переживай пожалуйста. Если тебя интересуют санитарно-гигиенические узлы (туалеты), так уже начали устанавливать, программа на три года разработана, до 2022 года их будет 304.

Подробнее здесь: https://www.zakon.kz/4977421-pokazali-novye-pridorozhnye-tualety.html
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§ Kairat stayer
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1345
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ответ в посте два. Ты хоть пытайся вникнуть,


Охотники лучше любого егеря их отличать, этот грамотей чиновник так ответил, типа будут обучать, видать не охотник.
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§ Kairat stayer
Re: Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1345
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во первых возрастной он крупнее. Во вторых, возраст определяется числом колец на рогах. Визуально если большие рога, зверь большой и не так резво передвигается, значит можно отстреливать. Даже на иллюстративном фото можно без особого труда определить, где молодой архар или возрастной.
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§ Kairat stayer
Re: Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1345
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Соколов не истребляли, а вывозили


Сколько вывезли и сколько осталось, зачем клеветой занимаешься?
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