Охота на архаров и горных баранов должна увеличить приток туристов – до 30%, если верить мировому опыту, утверждают в Минкультуры, передает Informburo.kz

В Мажилисе обсудили новый законопроект о туризме в Казахстане, который представил вице-министр культуры Уркен Бисакаев. Он предложил разрешить в нашей стране трофейную охоту и разрешить за большие деньги охотиться на диких животных. Ссылаясь на международный опыт, вице-министр сообщил, что трофейная охота может увеличить поток туристов до 30% в год.

- Мировая практика доказала, что научно обоснованный лимит изъятия старых самцов не оказывает угнетающего влияния на популяцию, а в некоторых случаях только увеличивает её продуктивность. Самки некоторых видов семейства полорогих остаются яловыми, когда старый самец не позволяет молодым самцам участвовать в гоне, а сам не в силах покрыть всех самок, – отметил вице-министр.

К семейству полорогих относятся архары, горные бараны и сайгаки. Охотиться на сайгаков, тем не менее, законопроект не предлагает, заявил вице-министр. Численность архаров составляет 15 000 животных, горных баранов – 17 000, сообщил вице-министр.

Таким образом, их численность ниже, чем число сайгаков. Почему выбрали именно два вида полорогих, спикер объяснить не смог: "Я пока не могу ответить на ваш вопрос".

- В Казахстане современное положение популяций многих редких видов стабилизировалось, и можно говорить об устойчивом использовании старых особей для охоты, – добавил он.

Депутаты поинтересовались, каким образом охотники будут узнавать, что перед ними старый самец, а не молодой, поскольку "на лбу у него это не написано". Уркен Бисакаев ответил, что старые самцы будут изыматься из дикой природы – в год до 30 горных баранов и архаров: "Изыматься – значит отстреливаться". Егерей будут обучать отличать старых животных от молодых.