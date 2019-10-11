Цитата: Afftor Процедура в том виде, в каком она существует сейчас, не гарантирует технической исправности автомобиля, считают они.

По сабжу. А их корыта смогут пройти хотя бы по существующей процедуре? Или им персонально Whatsapp оставить надо? А всем остальным ужесточить?

И вообще, исправность автомобиля очень уж странный предмет. Сегодня исправен а завтра уж нет. Принципиально бессмысленная процедура.



[Исправлено: lelik1375, 11.10.2019 - 17:09]