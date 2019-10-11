Обратить внимание на качество техосмотра автомобилей просят перевозчики Рудного

Сегодня, 11 октября, в Рудном начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов встретился с представителями местных перевозчиков, которые обозначили свои проблемы. Встреча прошла на рудненском автовокзале в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», которое проходит в области в связи с участившимися случаями аварий с участием пассажирского транспорта.

Представитель ТОО «Рудныйавтотранс» Ботагоз БОПАТАЕВА обрисовала основной круг проблем, с которыми сталкиваются сегодня автобусники. По ее словам, одна из проблем, которые ведут к снижению качества перевозок и напрямую связаны с безопасностью движения, это недобросовестная конкуренция. В первую очередь речь идет о частниках, оказывающих услуги такси по тем же маршрутам, что и официальные перевозчики. Однако требования, предъявляемые к ним, гораздо ниже.

Перевозчиков волнует также прохождение техосмотра. Процедура в том виде, в каком она существует сейчас, не гарантирует технической исправности автомобиля, считают они. Сегодня талон о прохождении техосмотра можно купить и получить "во ватсапу, не проходя ничего.

Водитель автобуса с 46-летним водительским стажем Владимир БУБЛИК отметил, что водители такси в погоне за прибылью, часто забывают о безопасности пассажиров.

- Мы сталкиваемся с ситуацией, когда таксисты заходят на автовокзал и собирают пассажиров. Мы уже закрыли маршрут на поселок Качары, как нерентабельный. В то же время за нашими автобусами постоянно проводится технический контроль, - продолжает водитель.

Бекет Аймагамбетов отметил, что эту проблему он слышит не впервые.



-Я проводил прием граждан в Костанайском районе, там перевозчики высказали те же претензии. Местная полицейская служба организует проведение рейдов на предмет проверки обозначенных вопросов, - отметил генерал.



Бекет Аймагамбетов отметил, что в области за первый день ОПМ «Автобус» было выявлено 97 нарушений, совершенных водителями автобусов, в том числе 6 нарушений связанных с техническим состоянием транспорта.