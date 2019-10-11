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Флуд и оффтопик (часть 4)
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11.10.19 23:10
Сабыр
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11.10.19 22:47
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
могу только надеется, что анекдот не про кота , опять :lol:
11.10.19 22:37
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Но опять же, в рамках понятия "двойственное отношение Типичный еврейский подход.Я понимаю,иначе не выжить...Здесь многие этим грешат... [Исправлено: Ваш земляк, 11.10.2019 -...
11.10.19 22:36
Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
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11.10.19 22:34
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Обратить внимание на качество техосмотра автомобилей просят перевозчики Рудного

11 октября 2019, 16:49 |  Общество

Сегодня, 11 октября, в Рудном начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов встретился с представителями местных перевозчиков, которые обозначили свои проблемы. Встреча прошла  на  рудненском автовокзале в рамках оперативно-профилактического мероприятия  «Автобус», которое проходит в области в связи с участившимися случаями аварий с участием пассажирского транспорта.

Представитель ТОО «Рудныйавтотранс» Ботагоз БОПАТАЕВА обрисовала   основной круг проблем, с которыми сталкиваются сегодня автобусники. По ее словам, одна из проблем, которые ведут к снижению качества перевозок и напрямую связаны с безопасностью движения, это недобросовестная конкуренция. В первую очередь речь идет о частниках, оказывающих услуги такси по тем же маршрутам, что и официальные перевозчики. Однако требования, предъявляемые к ним, гораздо ниже.

Перевозчиков волнует также прохождение техосмотра. Процедура в том виде, в каком она существует сейчас, не гарантирует технической исправности автомобиля, считают они. Сегодня  талон о прохождении техосмотра можно купить и получить  "во ватсапу, не проходя ничего.

Водитель автобуса с 46-летним водительским стажем Владимир БУБЛИК отметил, что водители такси в погоне за прибылью, часто забывают о безопасности пассажиров.

- Мы сталкиваемся с ситуацией, когда таксисты заходят на автовокзал и собирают пассажиров. Мы уже закрыли маршрут на поселок Качары, как нерентабельный. В то же время за нашими автобусами постоянно проводится технический контроль, - продолжает водитель.

Бекет Аймагамбетов отметил, что эту проблему он слышит не впервые.

-Я проводил прием граждан в Костанайском районе, там перевозчики высказали те же претензии. Местная полицейская служба организует проведение рейдов на предмет проверки обозначенных вопросов, - отметил генерал.

Бекет Аймагамбетов отметил, что в области за первый день ОПМ «Автобус» было выявлено 97 нарушений, совершенных водителями автобусов, в том числе 6 нарушений связанных с техническим состоянием транспорта.


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Комментарии к новости
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§ lelik1375
Обратить внимание на качество техосмотра автомобилей просят перевозчики Рудного
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 11.10.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Afftor Процедура в том виде, в каком она существует сейчас, не гарантирует технической исправности автомобиля, считают они.

По сабжу. А их корыта смогут пройти хотя бы по существующей процедуре? Или им персонально Whatsapp оставить надо? А всем остальным ужесточить?
И вообще, исправность автомобиля очень уж странный предмет. Сегодня исправен а завтра уж нет. Принципиально бессмысленная процедура.

[Исправлено: lelik1375, 11.10.2019 - 17:09]
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§ юля елиссева
Re: Обратить внимание на качество техосмотра автомобилей просят...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 11.10.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Душат Марика!
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§ Coopidon
Re: Обратить внимание на качество техосмотра автомобилей просят...
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 11.10.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю здесь есть вина и пассажиров, предпочитающих уютные и комфортабельные автобусы рудненских перевозчиков, таратайки таксистов.
Они же должны осознать, что предпочитая таксистов, своими действиями ведут к снижению качества перевозок.
А таксистов надо, просто, обязать. Добросовестно конкурировать с рудненскими перевозчиками.

Цитата:
По ее словам, одна из проблем, которые ведут к снижению качества перевозок и напрямую связаны с безопасностью движения, это недобросовестная конкуренция. 


И одной проблемой у рудненских перевозчиков будет меньше.
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