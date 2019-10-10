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§ NG.kz
Запрет на ловлю раков и сиговых видов рыб вступит в силу в октябре в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36941
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 15 октября 2019 года по 30 июня 2020 года на водоемах Костанайской области запрещается лов рака, с 20 октября по 30 ноября 2019 года - лов сиговых видов рыб, с 1 декабря 2019 года по 31 января 2020 года - лов налима.
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§ костанаец
Re: Запрет на ловлю раков и сиговых видов рыб вступит в силу в...
костанаец


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Сообщений: 53
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 10.10.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а не хочет "руководитель отдела рыбного хозяйства РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Танат СМАИЛОВ" пояснить куда делся этот рак в реке Тобол, и какие меры были предприняты для установления причин замора этого самого рака?
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