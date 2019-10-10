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Запрет на ловлю раков и сиговых видов рыб вступит в силу в октябре в Казахстане

10 октября 2019, 11:49 |  Государство

С 15 октября 2019 года по 30 июня 2020 года на водоемах Костанайской области запрещается лов рака, с 20 октября по 30 ноября 2019 года - лов сиговых видов рыб, с 1 декабря 2019 года по 31 января 2020 года - лов налима.

Иллюстративное фото avatars.mds.yandex.net

Как пояснил "НГ" руководитель отдела рыбного хозяйства РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Танат СМАИЛОВ, согласно пп. 3 п. 5 ст. 39 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года, рыболовство запрещается на нерестилищах во время нереста и иных участках в сроки и местах, устанавливаемых уполномоченным органом на основании биологического обоснования. Аналогичный запрет предусмотрен пп. 3 п. 9 раздела 2 Правил рыболовства.

В инспекции напомнили, что для создания зон покоя действует круглогодичный запрет на рыболовство с применением промысловых орудий лова от устья (мыс Дома отдыха) до верховий залива Котюбок и на Каратомарском водохранилище от поселка Халвай до плотины Аятского рудника (Тобольский рукав) и от автодорожного моста (трасса город Рудный – станция Тобол) до поселка Майский (Аятский рукав). Он введен приказом и. о. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК от 24 июля 2015 года № 190 "О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования" и действует по сей день.

- На указанных участках Верхнетобольского и Каратомарского водохранилищ нельзя ловить на сети круглый год, а в период запрета - и на удочку тоже, - пояснил Смаилов. - После нереста на удочку ловить можно.
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