abaika95 В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 778

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:22 Цитата-// Даже у пингвинов хорошая дорога!//



Дедушка проснулся, чет сегодня рано) видно часы сбились) несет опять чето, сегодня кстати в городе старичок подошёл рассказывал что ему 141 год что он воевал в 43 и его в плен взяли и его лично Гитлер допрашивал, а потом за это его в гулаг отправили, где он замерз на смерть, а через минуту увидев проходящих мимо девушек признался что начал встречаться с девчонкой только в 65 лет, на танцах с ней познакомился, вообщем странное ощущение от разговора осталось, вроде и жалко, и понятно обострение осеннее началось у них эххх



[Исправлено: abaika95, 09.10.2019 - 17:24]