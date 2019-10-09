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≡ В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36920
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разгневанные жители муниципалитета мексиканского муниципалитета Лас-Маргаритас наказали мэра за невыполненные обещания. Их остановила полиция, жизни мэра ничто не угрожает.
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§ abaika95
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Даже у пингвинов хорошая дорога!//

Дедушка проснулся, чет сегодня рано) видно часы сбились) несет опять чето, сегодня кстати в городе старичок подошёл рассказывал что ему 141 год что он воевал в 43 и его в плен взяли и его лично Гитлер допрашивал, а потом за это его в гулаг отправили, где он замерз на смерть, а через минуту увидев проходящих мимо девушек признался что начал встречаться с девчонкой только в 65 лет, на танцах с ней познакомился, вообщем странное ощущение от разговора осталось, вроде и жалко, и понятно обострение осеннее началось у них эххх

[Исправлено: abaika95, 09.10.2019 - 17:24]
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§ Серый волк
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10682
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.10.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а в ихней Мексике тамошние акимы кактусы очурбанивают по программе обрезки, распиливая мексиканский госбюджет?
:-)
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§ 3DO
Re: В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за...
3DO


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Сообщений: 1929
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 09.10.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин, ты же любишь фотошопить, прилепи лицо какого-нибудь акима на фото))
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§ Сабыр
Re: В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за...
Сабыр


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Сообщений: 245
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно,при Садвокосяне было гораздо хуже. Но одного чувака,который обещал чудо 2030 я бы прокатил ;-)
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