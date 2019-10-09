Разгневанных жителей муниципалитета остановила полиция, жизни мэра ничто не угрожает.
Жители мексиканского муниципалитета Лас-Маргаритас наказали мэра за невыполненные обещания, сообщает Informburo.kz со ссылкой на издание El Cinco.
Глава администрации Хорхе Эскандон обещал жителям построить дорогу, но так и не сделал этого. Недовольные граждане привязали чиновника верёвкой к пикапу и проволокли по улицам.
Вскоре их остановили полицейские. Они задержали по меньшей мере 30 человек, 20 получили ранения в столкновениях со стражами порядка.
Мэр получил необходимую медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.
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В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
abaika95: Дракон вы просили предупредить когда у вас непроизвольно польется п****, так вот это как раз то самое и оно) Конечно, drakon, поносить с утра - начал... :lol: :-o :oops:
Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина "Коктем" рассматривается в суде Костаная
не малолетки вроде, а сидят с пивом во дворе ночью, не понимаю такой "отдых"
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
abaika95 -- А что в Эсватини творится , не расскажите ?? :lol: :lol:
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