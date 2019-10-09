В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу

Разгневанных жителей муниципалитета остановила полиция, жизни мэра ничто не угрожает.

Жители мексиканского муниципалитета Лас-Маргаритас наказали мэра за невыполненные обещания, сообщает Informburo.kz со ссылкой на издание El Cinco.

Глава администрации Хорхе Эскандон обещал жителям построить дорогу, но так и не сделал этого. Недовольные граждане привязали чиновника верёвкой к пикапу и проволокли по улицам.

Amarrado a una camioneta, habitantes de la comunidad Santa Rita Invernadero arrastran al alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón. Vía @PortavozChiapas . pic.twitter.com/KAWle3ZXhk — José Juan Balcázar (@jjconfines) October 8, 2019

Вскоре их остановили полицейские. Они задержали по меньшей мере 30 человек, 20 получили ранения в столкновениях со стражами порядка.