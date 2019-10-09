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§ NG.kz
Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36920
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане по соотношению количества резюме и вакансий на электронной бирже труда. Наиболее востребованы охранники в Костанайской области и Нур-Султане.
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§ maxsaf
Re: Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3363
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас требуется (первый попавшийся сайт):
Продавцы - 5000
Помощник администратора - 1800
Работа с клиентами - 3500
Водители - 3200
Разнорабочий на ферму - 1800
Уборщики офис - 1400
Администратор - 1800
Уход за кем-то - 1500
Помощь по дому - 1200
Строители - 1200
Охранники - 1400
Учитель - 700
Электрик - 400
В принципе - похоже. Продавцов много надо, видать текучка, а платят копейки.
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§ лимон
Re: Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1076
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.10.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
работа не бей лежачего, особых навыков не требует и дефицит, мало платят наверное
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§ alex_60
Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5239
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У нас требуется (первый попавшийся сайт): Продавцы - 5000


да уж , пять тысяч продавцов в лесу не хватает.
как вы там живете.
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§ Змея Подколодная
Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 757
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.10.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мало платят наверное

От 50 000 тенге и выше. Если постараться и за 120 найти можно.
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§ лимон
Re: Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1076
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.10.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
От 50 000 тенге и выше


42 тыс. за десять смен, знакомый работает
хочешь больше бери больше смен
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§ Змея Подколодная
Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 757
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.10.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
42 тыс. за десять смен, знакомый работает

42 500 -это только минималка.
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§ Victor Yang
Re: Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12002
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.10.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Строители - 1200
Учитель - 700 Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36373?1570605305

Как так-то? Говорили, - на Западе ценятся учителя и строители.
Цитата:
лимон:
хочешь больше бери больше смен

По закону должно быть не более 40 часов в неделю и переработка не больше что-то там в районе 100 часов в год.
А вообще, такой "дефицит" вызван невысокой оплатой труда. Не ахти какие квалифицированные профессии.
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§ сайлау курманов
Re: Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3204
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.10.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из моих наблюдении настоящим продавцам надо орден вручать, а что кто сможет и хозяину и покупателю угодить и семье что принести
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§ arman_kst
Re: Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Охранник зп 40 тыс ) Кто пойдет туда)
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§ 3DO
Re: Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1929
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 09.10.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну правильно, не были бы развалены научно-технические отрасли (геологи, инженеры и т.п.) нуждались бы в геологах, грамотных инженерах. а так, да, охранники-пенсионеры.
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§ Coopidon
Re: Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 09.10.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А разве при капитализме может быть в чем то дефицит?
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