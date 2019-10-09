Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
В топ-5 дефицитных профессий также вошли воспитатели, официанты, продавцы-кассиры и помощники воспитателей, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото militaryexp.com
Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане по соотношению количества резюме и вакансий на электронной бирже труда, сообщили в пресс-службе АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР).
"По итогам девяти месяцев этого года на рынке труда невостребованными остались более 3,3 тысячи вакансий охранников. В топ-5 дефицитных профессий также вошли воспитатели (более 1,5 тысячи вакансий), официанты (1,5 тысячи), продавцы-кассиры (1,3 тысячи вакансий) и помощники воспитателей (1,2 тысячи вакансий)", – говорится в сообщении.
В Центре развития трудовых ресурсов отметили, что охранники наиболее востребованы в целом по стране, однако в некоторых регионах их дефицита на рынке труда не наблюдается.
"Наиболее востребованы охранники в Костанайской области (1050 вакансий) и Нур-Султане (1034 вакансии). При этом в Шымкенте охранники не вошли даже в топ-25 дефицитных профессий. В самом южном мегаполисе страны наиболее востребованными оказались учителя средних школ (935 вакансий)", – отметили в ЦРТР.
В десятку наиболее востребованных профессий Казахстана вошли также санитары, водители грузового транспорта, учителя средней школы, дорожные рабочие и продавцы-консультанты.
Подробный анализ спроса и предложения рабочей силы на электронной бирже труда Казахстана по итогам третьего квартала 2019 года можно прочитать здесь.
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abaika95: Дракон вы просили предупредить когда у вас непроизвольно польется п****, так вот это как раз то самое и оно) Конечно, drakon, поносить с утра - начал... :lol: :-o :oops:
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не малолетки вроде, а сидят с пивом во дворе ночью, не понимаю такой "отдых"
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abaika95 -- А что в Эсватини творится , не расскажите ?? :lol: :lol:
Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
42 тыс. за десять смен, знакомый работает 42 500 -это только минималка.