Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане

В топ-5 дефицитных профессий также вошли воспитатели, официанты, продавцы-кассиры и помощники воспитателей, передает Informburo.kz.

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Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане по соотношению количества резюме и вакансий на электронной бирже труда, сообщили в пресс-службе АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР).

"По итогам девяти месяцев этого года на рынке труда невостребованными остались более 3,3 тысячи вакансий охранников. В топ-5 дефицитных профессий также вошли воспитатели (более 1,5 тысячи вакансий), официанты (1,5 тысячи), продавцы-кассиры (1,3 тысячи вакансий) и помощники воспитателей (1,2 тысячи вакансий)", – говорится в сообщении.

В Центре развития трудовых ресурсов отметили, что охранники наиболее востребованы в целом по стране, однако в некоторых регионах их дефицита на рынке труда не наблюдается.

"Наиболее востребованы охранники в Костанайской области (1050 вакансий) и Нур-Султане (1034 вакансии). При этом в Шымкенте охранники не вошли даже в топ-25 дефицитных профессий. В самом южном мегаполисе страны наиболее востребованными оказались учителя средних школ (935 вакансий)", – отметили в ЦРТР.

В десятку наиболее востребованных профессий Казахстана вошли также санитары, водители грузового транспорта, учителя средней школы, дорожные рабочие и продавцы-консультанты.

Подробный анализ спроса и предложения рабочей силы на электронной бирже труда Казахстана по итогам третьего квартала 2019 года можно прочитать здесь.