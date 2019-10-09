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Сергей_я
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Змея Подколодная: Сейчас крайним сделают убитого парня. По сути так и есть. Руками начал махать он, второй просто неудачно защитился. Ткнул ножом куда смог. Змея Подколодная: Но во всем...
09.10.19 12:59
drakon
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
abaika95: Дракон вы просили предупредить когда у вас непроизвольно польется п****, так вот это как раз то самое и оно) Конечно, drakon, поносить с утра - начал... :lol: :-o :oops:
09.10.19 12:56
лимон
Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина "Коктем" рассматривается в суде Костаная
не малолетки вроде, а сидят с пивом во дворе ночью, не понимаю такой "отдых"
09.10.19 12:56
Гога
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
abaika95 -- А что в Эсватини творится , не расскажите ?? :lol: :lol:
09.10.19 12:52
Змея Подколодная
Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
42 тыс. за десять смен, знакомый работает 42 500 -это только минималка.
09.10.19 12:52
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Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане

9 октября 2019, 09:55 |  Государство

В топ-5 дефицитных профессий также вошли воспитатели, официанты, продавцы-кассиры и помощники воспитателей, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото militaryexp.com

Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане по соотношению количества резюме и вакансий на электронной бирже труда, сообщили в пресс-службе АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР).

"По итогам девяти месяцев этого года на рынке труда невостребованными остались более 3,3 тысячи вакансий охранников. В топ-5 дефицитных профессий также вошли воспитатели (более 1,5 тысячи вакансий), официанты (1,5 тысячи), продавцы-кассиры (1,3 тысячи вакансий) и помощники воспитателей (1,2 тысячи вакансий)", – говорится в сообщении.

 

В Центре развития трудовых ресурсов отметили, что охранники наиболее востребованы в целом по стране, однако в некоторых регионах их дефицита на рынке труда не наблюдается.

"Наиболее востребованы охранники в Костанайской области (1050 вакансий) и Нур-Султане (1034 вакансии). При этом в Шымкенте охранники не вошли даже в топ-25 дефицитных профессий. В самом южном мегаполисе страны наиболее востребованными оказались учителя средних школ (935 вакансий)", – отметили в ЦРТР.

В десятку наиболее востребованных профессий Казахстана вошли также санитары, водители грузового транспорта, учителя средней школы, дорожные рабочие и продавцы-консультанты.

Подробный анализ спроса и предложения рабочей силы на электронной бирже труда Казахстана по итогам третьего квартала 2019 года можно прочитать здесь.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3363
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас требуется (первый попавшийся сайт):
Продавцы - 5000
Помощник администратора - 1800
Работа с клиентами - 3500
Водители - 3200
Разнорабочий на ферму - 1800
Уборщики офис - 1400
Администратор - 1800
Уход за кем-то - 1500
Помощь по дому - 1200
Строители - 1200
Охранники - 1400
Учитель - 700
Электрик - 400
В принципе - похоже. Продавцов много надо, видать текучка, а платят копейки.
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* лимон
Re: Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1073
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.10.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
работа не бей лежачего, особых навыков не требует и дефицит, мало платят наверное
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§ alex_60
Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5226
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У нас требуется (первый попавшийся сайт): Продавцы - 5000


да уж , пять тысяч продавцов в лесу не хватает.
как вы там живете.
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* Змея Подколодная
Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 755
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.10.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мало платят наверное

От 50 000 тенге и выше. Если постараться и за 120 найти можно.
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* лимон
Re: Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1073
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.10.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
От 50 000 тенге и выше


42 тыс. за десять смен, знакомый работает
хочешь больше бери больше смен
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* Змея Подколодная
Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 755
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.10.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
42 тыс. за десять смен, знакомый работает

42 500 -это только минималка.
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