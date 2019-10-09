abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #3169





(Полноправные пользователи) Сообщений: 778

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:32 Цитата-// Эрудиции не хватает , да и кругозор маленький - деревья , дороги и канализация - вот мой конёк //



Аа ну тут мои полномочия все тогда) раз сам признался обсуждать с тобой нечего, я в канашках не секу, про банды из К***** края загугли про цапков и станицу кущевскую , почитай полезно будет для житья бытья