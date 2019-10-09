Victor Yang Re: Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане #7





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12002

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:18 Цитата:

Учитель - 700 Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36373?1570605305 Строители - 1200Учитель - 700 Источник:

Как так-то? Говорили, - на Западе ценятся учителя и строители.

Цитата: лимон:

хочешь больше бери больше смен

По закону должно быть не более 40 часов в неделю и переработка не больше что-то там в районе 100 часов в год.

А вообще, такой "дефицит" вызван невысокой оплатой труда. Не ахти какие квалифицированные профессии.