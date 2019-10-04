





(Полноправные пользователи) Сообщений: 729

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 16:28 Цитата-// Болезный, вы бы Хабар так много не смотрели, а то вот помутнение сознания уже приключилось,на мультики иногда переключали//



Вы сами себе перечите) я значит болезный и помутненный а вы на мой "помутненный" комментарий развернуто отвечаете) хех)



Цитата-// Верно, трудсила едет с Таджикистана. А вот интеллектуальный труд -это уже для перспективных студентов, которые отбили грант своими мозгами, а не по блату или за бабки. Им (иностранцам!) даже стипендию платят, за то, что хорошо учатся//



Ооо как легко говорить о том чего не знаете и не видели) тут Таноми таких щен называет)



Зайдите в любой универ в Челябинске, на 5 приезжих Русских, 15 таджиков, 10 Киргизов, 20 Узбеков) и все что интересно на гранте) при мне парень с Душенбе не мог свою фамилию написать правильно но на грант прошел) что это взятку дали, или такая политика ?) думаю и то и другое в купе)



Цитата-// Ситуации разные бывают и люди тоже. Нам такого не говорят, а вот на Родине- чемодан, вокзал, Россия. Но вы конечно же не слышали эту избитую фразу//



Вот именно что избитую) был случай в очереди в магазин, одна тетя) начала возмущаться сколько ей ждать пока ее обслужат) (продавщица товар принимала) ей сзади в очереди ответили, женщина угомонитесь все видите ждем, на что та разродилась жесткой речью о том что тут одни "ма**еты" "варвары" никакого сервиса, почему она должна ждать со всеми, она на важную встречу опаздывает, ей интеллигентно ответили, езжайте мол туда где сервис лучше и не м*** живут, ну тут она и выдала вы что меня выгоняете нехристы?))



Это я к чему ситуации разные бывают, и люди тоже)



Цитата-// Ах, это "если" )))Повторяю последний раз, заключительный, разнорабочих хватает из Таджикистана//



Нехватает) тех кто по Русски умеет писать и читать, у нас вытягивают)



Цитата-// вот когда спросят ваш мудрый совет, тогда и карты в руки, расскажете, что у них в стране творится и как им дальше жить//



Аналогично) когда захочу узнать мудрый совет поуеховшего по той или иной ситуации В Моей стране, то спрошу) лезть вперед паровоза не культурно)



[Исправлено: abaika95, 07.10.2019 - 16:31]



[Исправлено: abaika95, 07.10.2019 - 16:36]