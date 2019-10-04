Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
Жители челябинского поселка Чурилово, который стал по сути новым микрорайоном Челябинска, борются с застройщиком, который готовит к вырубке деревья на участке в 1 760 кв. м. Часть деревьев застройщик успел изуродовать, лишив их кроны и превратив в голые «столбы», пишет Урал-пресс.
В Чурилово активно ведется строительство, а вот ни парка, ни сквера нет. Вместо трех десятков тополей и кленов могут получить очередные безликие здания перед глазами. В августе, когда возникла реальная угроза вырубки деревьев, они их уже отстояли. Теперь добились проведения публичных слушаний по данной теме, которые состоятся 10 октября.
2 октября горожане устроили "немой пикет деревьев" - на их стволах появились таблички: «Я хочу жить».
- Что хотят построить на месте зеленой зоны? Очередные магазины. Мы в них не нуждаемся. У нас рядом уже есть два сетевых. Мы хотим сохранить жизнь деревьям, они нужны нам. В Чурилово зелени и так очень мало, здесь только строят и строят, совершенно забывая о благоустройстве территорий. На участке рядом с моим домом компания-застройщик решила оставить лишь одно дерево (это указано в документации), - рассказал руководитель общественной организации «Зеленый город» Константин Лопин.
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