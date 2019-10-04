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Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области

4 октября 2019, 10:06 |  Общество

Жители челябинского поселка Чурилово, который стал по сути новым микрорайоном Челябинска, борются с застройщиком, который готовит к вырубке деревья на участке в 1 760 кв. м. Часть деревьев застройщик  успел изуродовать, лишив их кроны и превратив в голые «столбы», пишет Урал-пресс.

В Чурилово активно ведется строительство, а вот ни парка, ни сквера нет. Вместо трех десятков тополей и кленов могут получить очередные безликие здания перед глазами. В августе, когда возникла реальная угроза вырубки деревьев, они их уже отстояли. Теперь добились проведения публичных слушаний по данной теме, которые состоятся 10 октября.

2 октября горожане устроили "немой пикет деревьев" - на их стволах появились таблички: «Я хочу жить».

- Что хотят построить на месте зеленой зоны? Очередные магазины. Мы в них не нуждаемся. У нас рядом уже есть два сетевых. Мы хотим сохранить жизнь деревьям, они нужны нам. В Чурилово зелени и так очень мало, здесь только строят и строят, совершенно забывая о благоустройстве территорий. На участке рядом с моим домом компания-застройщик решила оставить лишь одно дерево (это указано в документации), - рассказал руководитель общественной организации «Зеленый город» Константин Лопин.
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* abaika95
Как борятся за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 704
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.10.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Чурилово зелени и так очень мало, здесь только строят и строят, совершенно забывая о благоустройстве территорий//

О как!) значит не первый раз у них такое происходит) не все значит прекрасно в королевстве Датском в плане озеленения и благоустройства) ну посмотрим, поглядим отстоят или нет) и честно по фото смотря смысла уже нет эти деревья защищать, застройщик уже все "красиво" обкорнал) куда смотрит Мэрия?)

[Исправлено: abaika95, 04.10.2019 - 10:16]
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§ Yorik
Re: Как борятся за жизнь городских деревьев в соседней...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 692
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 04.10.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничуть не поддерживая бездумную вырубку/обрезку в любой стране - считаю, что такие ярые ненавистники костанайской действительности как Земляк, Гога, СВ обязательно должны отметиться в теме. Обрушиться так сказать всей своей лютой злобой на ненавистных вырубщиков деревьев на земле челябинской. Объективности ради :lol:
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§ Гога
Re: Как борятся за жизнь городских деревьев в соседней...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1268
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.10.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Yorik
- Дуболомов везде хватает .Удачи жителям Чурилово!! И тебе , Yorik , тоже .
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