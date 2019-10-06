SSS Re: Кто может отобрать квартиру на законных основаниях и как... #4





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Регистрация: 25.09.19 (Пользователи) Отправлено: - 09:57 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36321?1570420329 В случае с банком возможна внесудебная реализация залога. Допустим, человек заложил квартиру. Банк в договоре может указать то, что в случае невыплаты займа он имеет право реализовать заложенную недвижимость внесудебным способом. Другими словами, он сам оценит стоимость ваших квадратных метров и проведёт торги. И всё это без привлечения судебного исполнителя. Источник:

Серьезно, только в случае если залогодержателем выступает банк? Вранье, либо закон настолько несовершенен, либо наши доблестные судьи абсолютно безграмотные!!!