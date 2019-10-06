Кто может отобрать квартиру на законных основаниях и как этого избежать?

Informburo.kz разбирался, в каких случаях в Казахстане можно потерять жильё.

В Казахстане лишиться жилья можно при следующих обстоятельствах:

из-за долгов по налогам;

в результате споров в гражданско-правовом поле (ДТП, долги по алиментам и комуслугам, задолженность перед банком или другим лицом);

по причине изъятия земли для госнужд;

из-за конфискации по решению суда;

если дом признан аварийным.

Долги по налогам

Если человек не платит налоги, то департамент государственных доходов имеет право подать иск в суд, объясняет адвокат Серик Айтбаев. ДГД выносит приказ в упрощённой форме и запускает механизм по принуждению к оплате налога. Суд установит лишь два факта:

зарегистрированную на имя ответчика недвижимость;

наличие задолженности.

В этом случае квартиру или дом могут реализовать, а вырученные средства пустить на погашение долга. Чаще всего неуплаченными остаются налоги за транспорт. Но есть и другие виды налогов, о которых обыватель может не знать.

Налоговые органы могут подать иск в суд за долги / Фото с сайта shutterstock.com

"Существует налог на выручку, полученную от продажи квартиры. Если в течение года человек купил, а потом продал одну и ту же квартиру, но уже дороже, он должен уплатить налог в размере 10% от разницы в цене. Однако казахстанцы не хотят платить и игнорируют этот закон. В результате сделка совершена, прошёл год-два, человек уже думает, что налоговые органы не заметили сделку. На самом же деле срок давности таких дел – 5 лет. Департамент госдоходов почему-то предъявляет неуплаченный налог только на четвёртый год. Ловушка в том, что уже к сумме от сделки набегает пеня. Это обычно порядка 200-300% от первоначального долга", – рассказывает адвокат.

Дорожно-транспортное происшествие

К примеру, человек совершил ДТП, суд признал его виновным и обязал возместить материальный и/или моральный ущерб другому участнику аварии. Однако виновник не платит по счетам. Вторая сторона имеет право подать иск в суд о принудительном взыскании долга.

Если суд удовлетворит это требование, то всё, что есть у виновника аварии, может быть реализовано в счёт погашения долга. Это может быть и жилая недвижимость.

Для таких случаев как раз и существует автострахование, и пренебрегать им нельзя, говорит адвокат Айтбаев.

Долги по алиментам

В Кодексе РК "О браке (супружестве) и семье" указано, что, если родители (например, после развода) добровольно не обеспечивают содержание своим несовершеннолетним детям, эти средства с них взыскиваются в судебном порядке.

"Один из моих клиентов лишился квартиры в Капшагае из-за долгов по алиментам. Несколько лет папа не платил ребёнку и накопил 5 миллионов тенге. Бывшая жена подала иск в суд, квартира была выставлена на торги и продана", – вспоминает Серик Айтбаев.

За долги по алиментам можно лишиться недвижимости / Фото shutterstock.com

Долги за коммунальные услуги

Лишиться квартиры, продолжил адвокат, люди могут и из-за долгов по комуслугам. Даже если новый дом сдан в эксплуатацию, а человек там не проживает, к примеру, делает ремонт, это не значит, что можно игнорировать выставленные счета. Как только был заключён договор с поставщиками комуслуг, человек обязан платить. Причём они могут обратиться в суд при наличии долга в любом размере – будь то 100 тысяч или 1 млн тенге.

Начисления по комуслугам производятся по показаниям счётчиков, поэтому если вы не проживаете в квартире, то и суммы будут небольшими. Это может быть задолженность за отопление, услуги КСК, капитальный ремонт, если дом участвовал в программе по модернизации жилья, и прочее. Другое дело, если вы живёте в квартире и не платите. Но даже если вы и стали злостным неплательщиком, всегда можно договориться: попросите услугодателя о рассрочке либо отсрочке платежа, чтобы, к примеру, за тепло платить летом.

Один из опасных примеров в гражданско-правовом поле – это признание судом договоров купли-продажи, обмена, дарения или приватизации недействительными. Это прямой путь к самому неприятному исходу дела.

Долги перед банком, другим лицом

Квартиру или дом могут выставить на торги за долги перед банком либо другим лицом и так далее. В случае с банком возможна внесудебная реализация залога. Допустим, человек заложил квартиру. Банк в договоре может указать то, что в случае невыплаты займа он имеет право реализовать заложенную недвижимость внесудебным способом. Другими словами, он сам оценит стоимость ваших квадратных метров и проведёт торги. И всё это без привлечения судебного исполнителя.

Хоть банки и нечасто прибегают к несудебной реализации долга, отказывайтесь от подобных условий получения кредита, советует Серик Айтбаев. Если возникли сложности с погашением займа, просите о реструктуризации или отсрочке, поинтересуйтесь другими инструментами, которые помогут облегчить долговую нагрузку.

Как проводятся торги? Суд вынес решение, и в игру вступают судебные исполнители. Они сначала оценят имущество, затем выставят его на торги. Это происходит на специальном сайте Министерства юстиции – "Единая электронная торговая площадка", раздел "Торги".

Сначала квартира продаётся по английскому методу – на повышение цены. Если ничего не получилось, проводится аукцион по голландскому методу – на понижение, причём до 50% от стоимости. Часть денег вернётся владельцу проданной квартиры, если, к примеру, её продали за 10 млн тенге, а должен он был всего 3 млн.

Ясно, что спасти своё жильё до торгов можно, только если полностью погасить долг. Но даже если пропустил все возможные сроки, ещё остаётся шанс.

"Был случай, когда должник попросил поучаствовать на аукционе своего знакомого. Он выкупил выставленную квартиру, а должник постепенно, в течение года, вернул ему деньги за недвижимость", – вспоминает Серик Айтбаев.

Изъятие земли под госнужды

Снос домов ради строительства других объектов или дорог часто практикуется в больших городах. Например, в Алматы под строительство метро решено снести строения на 38 участках в Наурызбайском районе. В 2017 году в Турксибском районе изъяли земли для транспортных развязок на пересечении улиц Сейфуллина – Жансугурова и Рыскулова – Емцова.

Строительство развязки в Туркскибском районе Алматы / Фото kolesa.kz

В январе 2019 года Нурсултан Назарбаев подписал поправки в закон по вопросам усиления защиты права собственности. Согласно изменениям, владельцы участков будут получать:

равноценное возмещение изымаемой земли;

размер компенсации определяют по рыночной стоимости;

оценку недвижимости будут проводить независимые компании;

владелец земли может отказаться от денег и потребовать выдачи равноценного участка.

Конфискация по решению суда

Человек может лишиться недвижимости, если он осуждён по статье, которая предусматривает конфискацию имущества. Однако с января 2019 года в Казахстане можно конфисковать лишь то, что добыто преступным путём, если такое происхождение имущества докажут в суде.

Суд должен назвать основания, по которым конкретное имущество надо конфисковать. К делу необходимо приобщить сведения, которые подтверждают такие выводы.

После того, как приговор вступил в силу, недвижимость переходит в жилищный фонд города, а затем распределяется между очередниками-бюджетниками, малоимущими и другими гражданами, которые должны получить жильё от государства.

Юристы советуют не оформлять недвижимость на себя, тогда и конфисковать будет нечего.

Аварийное жильё

Дом или квартиру могут официально признать аварийными, и уполномоченные госорганы запретят находиться в таком жилье. Коммунальщики отключат сети, прописка по такому адресу станет невозможной, а представители акимата опечатают двери.

В Нур-Султане снесут аварийные жилые дома / Фото informburo.kz

Такие дома идут под снос, а взамен людям предлагают денежную компенсацию либо жильё такой же площади в новом доме. И первое, и второе должен обеспечить акимат. Если стороны не пришли к соглашению, точку в деле, отмечает Серик Айтбаев, поставит суд.