Надо же. Удивительным образом именно сейчас данная персона проснулась и стала задавать вопросы, которые она, сидя в профильном комитете, должна была даже во сне решать. Видать, много времени тратила на изучение казахского языка (https://www.youtube.com/watch?v=6ucXGgjorNk).

А вообще надо срочно закрывать по максимуму все вузы, частные лавочки по торговле дипломами о высшем образовании, чтобы не приходилось потом тратить кучу денег на переучивание и дальнейшее трудоустройство молодежи. У нас в стране сейчас таких, по-моему, около полумиллиона. Зачем, почему так получается? Из-за платных вузов без конкурсов и госзаказов на специальности. Все родоки учат деток на юристов, экономистов, программистов и др., башляя бешеные деньги, авось потом отпрыски куда-то устроятся. Нужен конкурс в вузы как раньше. Чтобы родоки сразу понимали, способен ли отпрыск. Надо увеличить количество училищ и колледжей по рабочим специальностям с хорошими стипендиями. Надо снизить квалифтребования на госслужбе на некоторые должности, на которые не обязательно высшее образование. И много чего надо еще. Это все по одной теме.

Другой момент - это то, о чем сказал здесь SSS.

Цитата: SSS:

А сколько проходит через серую, черную кассу?

Здесь же реально собака зарыта. Эти же работники с маленькой официальной ЗП бегут в соцзащиту, дескать, в нашей семье не хватает дохода на оплату комуслуг. И всё. Сразу становятся получателями АСП, приезжающими за ней на личных автомобилях.