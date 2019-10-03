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§ NG.kz
Карагусову удивило количество получателей АСП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36895
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"За всю историю независимости Казахстана столько никогда не было - около 1 миллиона 800 тысяч. У нас всего 8 миллионов работоспособных" - возмутилась депутат мажилиса во время обсуждения поправок в республиканский бюджет на 2019 год.
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§ ElleR
Re: Карагусову удивило количество получателей АСП
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 03.10.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы без конца повышаем заработную плату. Что произошло? Кто за это все ответит? Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36326


Ну так у нас без конца повышают цены на все подряд. Кто за это все ответит?
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§ сайлау курманов
Re: Карагусову удивило количество получателей АСП
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3196
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.10.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нашей деревне осталось всего полсотни домов, маслозавод закрыли, вся молодежь уехали по вахтам. Неужели госпожа министр это не знаете?
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§ SSS
Re: Карагусову удивило количество получателей АСП
SSS


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 25.09.19
Отправлено: 04.10.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как далеки эти небожители от реальности этой страны. Заработная плата повышается у государственных служащих и бюджетников, сотрудников квазигосударственных структур. Когда государство контролировало повышение зарплат сотрудников бизнес структур? Ах да, минимальную з/п устанавливают, так вот и получают поголовно в большинстве предприятий от разнорабочих до главных бухгалтеров по 50000 тенге официально. А сколько проходит через серую, черную кассу? И всех такое положение дел устраивает и хозяина и налоговую со статистикой, и даже некоторых работников.
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§ pro100tak
Re: Карагусову удивило количество получателей АСП
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 402
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 06.10.19 - 06:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо же. Удивительным образом именно сейчас данная персона проснулась и стала задавать вопросы, которые она, сидя в профильном комитете, должна была даже во сне решать. Видать, много времени тратила на изучение казахского языка (https://www.youtube.com/watch?v=6ucXGgjorNk).
А вообще надо срочно закрывать по максимуму все вузы, частные лавочки по торговле дипломами о высшем образовании, чтобы не приходилось потом тратить кучу денег на переучивание и дальнейшее трудоустройство молодежи. У нас в стране сейчас таких, по-моему, около полумиллиона. Зачем, почему так получается? Из-за платных вузов без конкурсов и госзаказов на специальности. Все родоки учат деток на юристов, экономистов, программистов и др., башляя бешеные деньги, авось потом отпрыски куда-то устроятся. Нужен конкурс в вузы как раньше. Чтобы родоки сразу понимали, способен ли отпрыск. Надо увеличить количество училищ и колледжей по рабочим специальностям с хорошими стипендиями. Надо снизить квалифтребования на госслужбе на некоторые должности, на которые не обязательно высшее образование. И много чего надо еще. Это все по одной теме.
Другой момент - это то, о чем сказал здесь SSS.
Цитата:
SSS:
А сколько проходит через серую, черную кассу?

Здесь же реально собака зарыта. Эти же работники с маленькой официальной ЗП бегут в соцзащиту, дескать, в нашей семье не хватает дохода на оплату комуслуг. И всё. Сразу становятся получателями АСП, приезжающими за ней на личных автомобилях.
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§ pro100tak
Re: Карагусову удивило количество получателей АСП
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 402
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 06.10.19 - 06:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и еще. Кстати, между прочим.Цитата:
SSS:
небожители

Интересное слово. Оно как бы раскладывается на небо-жители, а я больше склонен его в последнее время раскладывать на не-божители, типа, не верят они ни в бога, ни в аллаха. Ничего не боятся, никаких последствий за своё действие-бездействие. Поэтому и просыпаются тогда, когда поезд уже черт знает где.
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