Карагусову удивило количество получателей АСП

Депутат Мажилиса Гульжана Карагусова удивилась количеству людей, получающих адресную социальную помощь (АСП), несмотря на запущенные госпрограммы поддержки населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Гульжана Карагусова. Фото ©Турар Казангапов

"Я хотела бы поставить этот вопрос, здесь мне даже ответа не надо. Я сама все деньги подсчитаю. У нас вообще беспрецедентный случай. За всю историю независимости Казахстана столько людей, получающих адресную социальную помощь, никогда не было - около 1 миллиона 800 тысяч. У нас всего 8 миллионов работоспособных. Это я снова говорю о деньгах налогоплательщиков. В 2007 году, когда я как министр уходила, положение было аховое. Тогда действительно не было рабочих мест, не было денег, но мы довели эту цифру с полутора миллионов до 500 тысяч. Что произошло за время, когда работали огромные программы занятости?" - возмутилась Карагусова во время обсуждения поправок в республиканский бюджет на 2019 год.

Депутат отметила, что в стране постоянно запускали программы поддержки по трудоустройству.

"Мы без конца отдавали "Атамекену" на обучение, переобучение и микрокредиты. У нас вторую пятилетку госпрограммы индустриально-инновационного развития запустили - 1200 предприятий открыли. Мы без конца повышаем заработную плату. Что произошло? Кто за это все ответит? Поэтому мне к рабочей группе предоставьте расчеты: сколько было потрачено на так называемые программы занятости, об эффективности которых мы неоднократно ставили вопрос, сколько было за этот период микрокредитов, а анализ мы сами сделаем", - добавила Карагусова.