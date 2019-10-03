Карагусову удивило количество получателей АСП
Депутат Мажилиса Гульжана Карагусова удивилась количеству людей, получающих адресную социальную помощь (АСП), несмотря на запущенные госпрограммы поддержки населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Я хотела бы поставить этот вопрос, здесь мне даже ответа не надо. Я сама все деньги подсчитаю. У нас вообще беспрецедентный случай. За всю историю независимости Казахстана столько людей, получающих адресную социальную помощь, никогда не было - около 1 миллиона 800 тысяч. У нас всего 8 миллионов работоспособных. Это я снова говорю о деньгах налогоплательщиков. В 2007 году, когда я как министр уходила, положение было аховое. Тогда действительно не было рабочих мест, не было денег, но мы довели эту цифру с полутора миллионов до 500 тысяч. Что произошло за время, когда работали огромные программы занятости?" - возмутилась Карагусова во время обсуждения поправок в республиканский бюджет на 2019 год.
Депутат отметила, что в стране постоянно запускали программы поддержки по трудоустройству.
"Мы без конца отдавали "Атамекену" на обучение, переобучение и микрокредиты. У нас вторую пятилетку госпрограммы индустриально-инновационного развития запустили - 1200 предприятий открыли. Мы без конца повышаем заработную плату. Что произошло? Кто за это все ответит? Поэтому мне к рабочей группе предоставьте расчеты: сколько было потрачено на так называемые программы занятости, об эффективности которых мы неоднократно ставили вопрос, сколько было за этот период микрокредитов, а анализ мы сами сделаем", - добавила Карагусова.
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