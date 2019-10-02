AR Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года... #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 602

Регистрация: 22.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:47 Ого как все разволновались))) У меня один только вопрос. Какая вам разница, как хочет жить другой совершеннолетний человек? К чему эта ненависть? У вас больше нет других проблем? Может пора всем успокоиться и принять мир таким, каким он есть?