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Vital
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abaika95
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drakon
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02.10.19 12:36
abaika95
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Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года предлагают в Казахстане

2 октября 2019, 08:59 |  Государство
В проекте Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" предлагают изменить возраст, с которого можно начать проводить коррекцию пола, передает Informburo.kz.

В Казахстане предлагают снизить возраст, при котором человек имеет право проводить коррекцию пола с 21 года до 18 лет. Эта норма предусмотрена проектом нового Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".

В статье 174 проекта указано, что "лица с расстройствами половой идентификации, достигшие восемнадцати лет, дееспособные, кроме лиц с психическими расстройствами (заболеваниями), имеют право на смену пола".

 

В настоящее время принятый порядок проведения коррекции пола в Казахстане предполагает, что "лицо, желающее сменить пол, обращается с письменным заявлением в психиатрическую организацию по месту жительства. Заявление принимается от граждан, достигших 21-летнего возраста".

Под процедурой коррекции пола в Казахстане подразумевается медицинское освидетельствование и медицинские вмешательства, предусмотренные для трансгендерных людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, трансгендерность диагностируют в среднем у одного человека из ста тысяч. Всемирная организация здравоохранения в мае 2019 года исключила трансгендерность из Международной классификации болезней (МКБ-11). Поправки к Международной классификации болезней вступят в силу в январе 2022 года.

В Казахстане законодательно разрешили проводить операции по коррекции пола в сентябре 2009 года. Соответствующая статья была включена в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения".
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Комментарии к новости
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§ ZXC
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 02.10.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень "актуальная" тема для Казахстана!
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§ alex_60
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5138
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одна фраза коррекция пола убивает наповал.
Биртанов уже всех людей вылечил и озаботился.
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§ Vital
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8064
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.10.19 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, да в казахстане все проблемы решены с медициной. Только вот эта и осталась.
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§ директор пляжа
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 239
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 02.10.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все больше чувствуется мотивы западных советников.. палец вверх господа чиновники ;-) (ну или куда вам там больше нравится)
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§ abaika95
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// "лица с расстройствами половой идентификации, достигшие восемнадцати лет//

Лиц с различными расстройствами лечить надо, а не поощрять их сумасшедшие выдумки)
Если мальчик думает что он девочка, собачка, кошечка, цветочек или Наполеон то таким мальчикам место в дурке)
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§ директор пляжа
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 239
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 02.10.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если мальчик думает что он девочка, собачка, кошечка, цветочек или Наполеон то таким мальчикам место в дурке)

еще скажи - со скалы сразу сбрасывать юродивых.. а рыжих сжигать на костре? :lol:
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§ maxsaf
Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года предлагают в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3313
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой прикольный, а главное оригинальный откос от армии - сначала в 18 лет покупаешь справку, что ты девочка, а потом в 27 - обратно перевоплощаешься )))

[Исправлено: maxsaf, 02.10.2019 - 10:22]
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§ лимон
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1051
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.10.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну наконец то!
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§ maxsaf
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3313
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статистику бы еще дали, сколько было ДО и сколько стало желающих ПОСЛЕ. Мне что-то подсказывает, что по нулям и было и станет :lol:
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§ abaika95
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//еще скажи - со скалы сразу сбрасывать юродивых.. а рыжих сжигать на костре?//

Ну чеж так сразу жестко) рыжие и юродивые не виноваты что с физическими отклонениями родились)) а у этих мальчиков-цветочков явно с башкой что-то не в порядке, их лечить надо) а если такой мальчик потом подумает что он любит кушать людей?)опять законы менять в его пользу чтобы бедная дитятка не обиделась?)
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§ Елена Пикельная
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 283
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 02.10.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а если такой мальчик потом подумает что он любит кушать людей?

Один шведский профессор уже предложил кушать людей, ибо коровы производят методом пукания много метана, очень плохо влияющего на атмосферу.
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§ abaika95
Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года предлагают в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Один шведский профессор уже предложил кушать людей//

Ну эт нормально) Шпенглеровский "Закат Европы" лет на 100 припозднился) вот он, сейчас наступает)
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Да. Празднование юбилея сделает Казахстан центром этнографического туризма.
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