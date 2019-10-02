В проекте Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" предлагают изменить возраст, с которого можно начать проводить коррекцию пола, передает Informburo.kz
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В Казахстане предлагают снизить возраст, при котором человек имеет право проводить коррекцию пола с 21 года до 18 лет. Эта норма предусмотрена проектом нового Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".
В статье 174 проекта указано, что "лица с расстройствами половой идентификации, достигшие восемнадцати лет, дееспособные, кроме лиц с психическими расстройствами (заболеваниями), имеют право на смену пола".
В настоящее время принятый порядок проведения коррекции пола в Казахстане предполагает, что "лицо, желающее сменить пол, обращается с письменным заявлением в психиатрическую организацию по месту жительства. Заявление принимается от граждан, достигших 21-летнего возраста".
Под процедурой коррекции пола в Казахстане подразумевается медицинское освидетельствование и медицинские вмешательства, предусмотренные для трансгендерных людей.
По данным Всемирной организации здравоохранения, трансгендерность диагностируют в среднем у одного человека из ста тысяч. Всемирная организация здравоохранения в мае 2019 года исключила трансгендерность из Международной классификации болезней (МКБ-11). Поправки к Международной классификации болезней вступят в силу в январе 2022 года.
В Казахстане законодательно разрешили проводить операции по коррекции пола в сентябре 2009 года. Соответствующая статья была включена в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения".
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