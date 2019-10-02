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§ NG.kz
Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару скоро придет конец"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36892
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший глава Российской экономической школы и главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью Юрию Дудю ответил на вопрос, действительно ли "доллару скоро придет конец, потому что он ничем не подтвержден".
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§ alex_60
Re: Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///эмигрировал из России из-за "дела экспертов ЮКОСа.//

и теперь бубнит из за кордона.
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§ Добринцофф
Re: Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6735
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.10.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Российский Центробанк, который не состоит из тайных членов секты Алексея Навального, хранит деньги в долларах Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36307

Хранит немного,большую часть в золото перевёл.
Китайцы то же диверсифицировали свои валютные запасы снизив долю доллара.
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§ alex_60
Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару скоро придет конец"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Хранит немного,большую часть в золото перевёл.


это говорит о уровне этого эксперДа.
лишь бы наср..ь.
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§ abaika95
Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару скоро придет конец"
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дудя не смотрю после его явно "заказных" и ангажированных выпусков о Колыме и Беслану, парня не в ту степь понесло.....)

[Исправлено: abaika95, 02.10.2019 - 10:32]
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§ MedVed820607
Re: Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару...
MedVed820607


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Сообщений: 146
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 02.10.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей Гуриев:
Там не будет конфискации ваших вкладов

1. https://yandex.kz/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.zakon.kz%2F4972255-u-venesuely-konfiskovali-tonny-zolota.html&d=1
2. https://news.rusrek.com/ru/usa/problema/465807-konfiskaczii-na-milliardy-doxodnyj-biznes-amerikanskix-policzejskix-.html

Это так на вскидку....
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§ Тот самый
Re: Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Хранит немного,большую часть в золото перевёл.


Золота всего 18% в ЗВР России, остальное доллары и евро. А еще до недавнего времени Россия держала в большом количестве государственные облигации США, наверное не очень верит своим пропагандистам, что "доллар скоро всё". Китай - и сейчас один из главных держателей гособлигаций США.
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§ Тот самый
Re: Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Дудя не смотрю после его явно "заказных" и ангажированных выпусков о Колыме и Беслану


Про Колыму заказуха? Ну да, ну да и Карлага не было, и сюда, в Кустанай, никого не ссылали. У Дудя эти два выпуска, про Ямал, про футбол в африканских странах и стоит увидеть. Не интервью же его с рэперами всякими смотреть.
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§ abaika95
Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару скоро придет конец"
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Про Колыму заказуха? Ну да, ну да и Карлага не было, и сюда, в Кустанай, никого не ссылали. У Дудя эти два выпуска, про Ямал, про футбол в африканских странах и стоит увидеть. Не интервью же его с рэперами всякими смотреть//

Ну так и Беслан никто не отменял, просто весь вопрос в подаче материала) Дудь подал его как отпетый пропагандо****ист из лагеря "Совок исчадие ада-а Рашка должна покаяться"..... а мог бы быть отличным интервьюером рэперков,звездочек,блогеров и остальной шушеры, нет ему в политики захотелось)
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§ Сабыр
Re: Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 243
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, какой крах или девальвация доллара!? Как без него? Это только у нас по КТК или скажут мэйлру написать,что Трамп приказал девольвировать бакс или прочую ахинею, чтобы самим на ажиотаже срубить бобла со своего быдла без правного. Ведь искусственно то поднимут(сольют), то опустят (закупаются) курс. Вот тебе и супер бизнес без напряга.
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§ Сталкер
Re: Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 02.10.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и ангажированных выпусков о Колыме и Беслану

Про Беслан не видел, не скажу ничего. Но в выпуске про Колыму вообще ничего пропагандистского и даже близко не заметил.
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§ abaika95
Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару скоро придет конец"
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// выпуске про Колыму вообще ничего пропагандистского и даже близко не заметил.//

Ну кто что видит, и кто сколько знает) особенно понравилось начало ролика мол к чему вообще этот ролик снимали?к тому что молодые люди ничего не знают о Колыме значит я Юра Дудь с независимым мнением раскажу вам сейчас ребята какой Сталин был людоед и кушал людей на завтрак, а для закваски чтоб вы поняли всю кровожадность режЫма, история как продовщица мороженого забегалась с друзьями и нечайно так забыла положить деньги в кассу и уехала по уголовной статье на Колыму) ужас, кровожадный совок!!! не могли простить ей дневную выручку нелюди)
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§ AR
Re: Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару...
AR


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 602
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 05.10.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень хорошее, объективное получилось интервью.
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